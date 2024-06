Cómo usar el hueso de aguacate para luchar contra las plagas de plantas

Uno de los grandes problemas con los que nos topamos cuando plantamos alguna especie en el jardín o en la terraza son los bichos, enfermedades y otras amenazas que ponen en jaque nuestras plantas. Esto sucede especialmente durante sus primeras semanas de crecimiento. No obstante, hay algunos trucos interesantes para proteger tu jardín sin tener que invertir demasiado tiempo o dinero. Para obtener buenos resultados, basta con saber cómo usar el hueso de aguacate a fin de luchar contra las plagas de plantas.

Y lo más curioso es que lo único que te hace falta para alejar a las plagas de tu jardín o terraza es comer un aguacate. Nada más.

¿Cómo utilizar el hueso de aguacate para luchar contra las plagas de plantas?

Considerado uno de los alimentos más completos que existen -y por qué no uno de los más versátiles- el secreto del aguacate está oculto en su hueso aparentemente inútil. No importa cómo hayas consumido el fruto, no lo desperdicies porque aún puede ayudarte.

Desde la cuenta de TikTok @curly.azahara han compartido las claves de este procedimiento. O procedimientos, porque son dos. Gracias a este perfil, dedicado a vídeos de recetas veganas y soluciones sostenibles y amables para con la naturaleza, somos conscientes de la posibilidad de reutilizar el hueso del aguacate como nunca hubiéramos imaginado. Antes de comenzar, es imprescindible que dejes el hueso secando al sol durante al menos un par de días. Se requiere que esté totalmente seco.

Fertilizante de ralladura de hueso de aguacate

El primer truco nos permitirá aportarles nutrientes esenciales a las plantas sin tener que salir a comprarlos ni confiar en los químicos. Una vez que hayas secado el hueso de aguacate al sol un par de días, rállalo con un rallador de cocina hasta convertirlo en virutas. Coge esas virutas y mézclalas con la tierra donde has sembrado las plantas. Eso acelerará el crecimiento de los cultivos, ya que contienen un sinfín de propiedades que activan las funciones orgánicas de los ejemplares, sean comestibles u ornamentales.

Es indispensable que mezcles la viruta del hueso de aguacate con la tierra. De lo contrario, lo único que lograrás es crear un efecto invernadero en el que la superficie de la tierra quede húmeda por más tiempo; y ese no es el objetivo que nos planteamos ahora. Moja un poco la tierra si está demasiado seca para revolver las virutas y asegurarte de que se integren alrededor de la planta.

¿Por qué es tan bueno como fertilizante?

El hueso del aguacate es rico en calcio, fósforo, potasio, y otras vitaminas y minerales. Todos éstos son nutrientes que los fertilizantes que compramos en las tiendas y supermercados para el crecimiento y cuidado de las plantas también tienen.

Repelente de plagas de ralladura de hueso de aguacate

Por otro lado, si estás preocupado por la amenaza que suponen las plagas, puedes dejar el fertilizante para más adelante y hacer rápidamente un repelente de ralladura de hueso de aguacate. Por increíble que parezca, el centro del fruto no sólo es capaz de ser alimento de las plantas sino que además las resguarda de los bichos y microorganismos de su hábitat. Como en el proceso anterior, primero ralla el hueso del aguacate hasta conseguir una buena cantidad de viruta. Tanta como haga falta según lo grave de la plaga.

Sin embargo, no vas a introducirlas en la tierra. Lo que vas a hacer es llevarlas a un cazo añadiendo dos tazas de agua y dejándolas hervir por aproximadamente diez minutos. Las virutas liberarán algunas de las sustancias que las componen y, mientras tanto, deberías buscar un recipiente con spray atomizador. Si ya tienes uno en casa límpialo bien y pégale alguna etiqueta.

Listo el recipiente, cuela el líquido y déjalo que se enfríe por completo. Debes guardarlo en la nevera. Cuando esté como mínimo a temperatura ambiente -si está frío todavía mejor-, échalo en el recipiente con la tapa atomizadora.

Ve al jardín o terraza y aplica con spray tu repelente de plagas de ralladura de hueso de aguacate sobre las hojas y las ramas de las plantas afectadas por las plagas. Por supuesto, los resultados no serán inmediatos sino que se notarán cuando pasen algunos meses.

Cuando no uses el repelente, almacénalo en la nevera para que no pierda sus características y puedas aprovecharlo al máximo.

¿Por qué es tan bueno como repelente?

El hueso del aguacate contiene una alta cantidad de taninos, que provocan rechazo en patógenos, como virus, hongos y bacterias. Estos componentes son tóxicos para los seres humanos, y desagradables para muchos insectos y animales que comen plantas. Curiosamente, no alteran el desarrollo de las plantas. Y eso los transforma en un repelente bueno y barato, como muy pocos.

Ahora ya tienes un truco más para poder hacer frente a las plagas de las plantas que tienes en casa o en el jardín.