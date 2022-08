Tu oficina, mesa o rincón de trabajo se ha quedado algo huérfana por un tiempo. Es por ello que debemos darle vida nuevamente con una serie de trucos. Estos son los consejos para preparar la oficina en la vuelta de las vacaciones.

Es mejor tenerlo todo a punto antes de que llegue el día clave y entonces no encuentres nada, vamos, que debemos ponernos con nuestra faena sin perder tiempo.

Descubre cómo preparar la oficina en la vuelta de las vacaciones

Además, muchas empresas acometen pequeñas reformas durante el periodo estival para que sus empleados retomen la rutina en septiembre en un ambiente renovado que aleje el síndrome postvacacional y que recupere la productividad de antes del verano.

Ahorro, algo imprescindible en este invierno

Tanto empresas como en el caso del teletrabajo, es el propio hogar donde redecoramos y habilitamos un espacio para trabajar para enfocarnos en nuestra labor, ahorrando lo máximo posible en costes como la factura de luz.

Bien iluminado

“Un espacio de trabajo diseñado para potenciar el bienestar de los empleados aumenta en gran medida la tranquilidad y la productividad. Puede parecer trivial, pero unas simples soluciones de diseño ergonómico y una buena iluminación y climatización en el entorno de la oficina pueden hacer que los empleados estén más contentos, y sean mucho más productivos en un entorno más saludable y sostenible”, explica Eva Fernández, directora de producto en Sulion.

Aportar color pero sin distraer

El sistema ‘Color Affects’, desarrollado por la psicóloga Angela Wright determina que los efectos de algunos de ellos influyen en los individuos. Así, el rojo afecta al cuerpo, el azul estimula la mente, el verde crea un equilibrio calmante y el amarillo inspira la creatividad.

Temperatura correcta

No queda otra porque si no pagaremos mucho más en nuestra factura de la luz. Necesitamos estar a una temperatura entre 23 y 27 grados para realizar nuestras tareas adecuadamente. Desde el gobierno se ha lanzado un nuevo decreto para que no se pueda poner el aire acondicionado a menos de 27 grados, y la calefacción a más de 19. No es obligatorio para empresas y hogares, pero sí recomendable.

Añadir plantas

Diversos estudios señalan que tener una planta en el despacho aumenta la productividad y la atención cognitiva, además de filtrar el aire para eliminar moho y bacterias, manteniendo a los trabajadores felices, productivos y saludables.

Áreas de descanso

Los que teletrabajan disponen de salón y cocina, y tienen posibilidad de movilidad para hacer un break, pero la oficina mejor diseñada hará que los empleados sean improductivos si se sienten encadenados a sus escritorios.