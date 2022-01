No hace falta tener demasiado espacio en el hogar para hacer un rincón de lectura en casa. Es algo simple y que tampoco precisa de obras a no ser que quieras algo realmente espectacular. Te damos algunos consejos sobre ello.

Esta zona te permite desconectar, leer, tener tus libros preferidos, escribir y hasta meditar tranquilamente.

Pasos para hacer un rincón de lectura en casa

Busca un lugar con luz natural

Es el mejor espacio para leer correctamente. Por lo que buscaremos una ventana donde entre luz natural con el fin de no forzar la vista al leer. Aunque vas a tener una lámpara sí o sí, busca un espacio con ello y verás como será mucho mejor.

Una estantería y un pequeño sillón

En el mismo comedor, siempre puedes dejar una zona para este fin. Así es necesaria una estantería con libros y un pequeño sillón bien cómodo para que sea el momento de la lectura y el relax.

Bancos al lado de la ventana

Otra solución es poner bancos pegados a la pared debajo de la ventana. Es otra manera de crear este espacio y que sea realmente cómodo y además caben muchas más personas en caso necesario. Aprovecha este banco para desayunar, al lado de la ventana y con estupenda luz natural.

En el dormitorio

Si quieres que sea otra la estancia de la casa donde establecer esta zona o bien ya no tienes más espacio en el comedor, entonces también puede crearse en el dormitorio. Como leer en la cama no es lo más cómodo del mundo, es fácil crear un espacio de rincón en el suelo con cojines, banquetas, alfombras etc. puede ser cerca de la ventana y si no tienes, con la luz de una buena lámpara de pared.

Con diván

Leer sobre un diván es una de las mejores cosas que puedes hacer. Así, y si tienes algo de espacio, ponlo junto a la ventana y verás qué buena sensación. Pues tras esta lectura, siempre puedes echarte a hacer la siesta con mantas y otros elementos que deben formar parte de este particular rincón que te ayuda a vivir el presente y enfrascarte en mil historias a través de las lecturas.

Consejos