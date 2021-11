Muchos son los libros que existen en el mundo. De hecho es prácticamente imposible saber la cifra exacta de cuántos libros existen realmente, pero algunos de ellos sí que podrían contabilizarse: aquellos que por diversos motivos han estado prohibidos o de hecho, lo siguen estando. Conozcamos ahora los 7 libros prohibidos por las razones más sorprendentes.

Los 7 libros prohibidos por las razones más sorprendentes

En el pasado, como todavía hoy, existe una estricta censura en el mundo de la literatura. Hasta la fecha, las razones suelen ser el «sexismo» u otros temas delicados, pero en lo que respecta a los libros que estamos a punto de contaros, la situación es decididamente diferente. Estos son siete títulos literarios que por las razones más sorprendentes han acabado siendo prohibidos.

El señor de las moscas

Premio Nobel de Literatura en 1983, William Goldin inició su carrera con la publicación del libro «El señor de las moscas» en 1954, cuya trama trata sobre un grupo de niños varados en una isla. Debido a la situación, alejados de los adultos, los niños desarrollan comportamientos incivilizados y violentos que provocan la muerte de dos personajes de la novela.

Por esta razón el libro fue prohibido en las escuelas de Norwalk en la década de 1960, luego en Carolina del Norte en 1981 intentaron prohibirlo y, finalmente, la madre de un estudiante de secundaria de Dakota del Sur incluso afirmó que leer ese libro causaría » depresión, repulsión y tendencias sádicas en los niños «.

El Diario de Ana Frank

Todos sabemos un poco sobre la historia del famoso libro que contaba la historia de la joven Ana Frank, que se vio obligada a esconderse con su familia durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?

Bueno, algunos padres encontraron inapropiado que sus hijos leyeran este libro y de hecho en 2010 en el condado de Culpeper, la edición final del libro que también contenía los pasajes cortados por el padre de Ana Frank, el único superviviente y que cumplió el deseo de la hija publicando su diario, fue prohibida. ¿La acusación? Algunos pasajes eran demasiado detallados sobre sus deseos sexuales emergentes . Afortunadamente, el distrito pronto revocó su decisión.

Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves?

Este es probablemente el caso de censura más absurdo. En 1967, se publicó un libro para niños escrito por Bill Martin Jr. En 2010, el libro fue prohibido en Texas.

¿La razón? Habían confundido a Bill Martin Jr con otra persona . La persona en la que creían era Bill Martin y el autor del libro «Marxismo ético», pero en realidad los dos autores no tenían nada que ver el uno con el otro. La junta escolar, sin darse cuenta del error, prohibió todos los libros con ese nombre.

Harriet the Spy

Libro de Louise Fitzhough que se considera un gran clásico para los niños y cuenta las aventuras de una joven llamada Harriet. Harriet, de 11 años, mantiene un cuaderno de pensamientos sobre las personas que conoce en su vida.

Esta es la trama y seguro que te suena bastante inocente, pero la verdad es que algunos padres en Xenia, Ohio, no estuvieron de acuerdo en absoluto y convocaron una reunión de la junta escolar porque » invitaba a los niños a mentir «. Con ello el libro se acabó eliminando de las librerías de este pueblo aunque en 1996 se llevó al cine, por lo que todos aquellos que viven en Xenia y quieren saber de qué va la novela tienen al menos la opción de ver la película que evidentemente, es de temática infantil.

¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margaret

Judy Blume fue una de las escritoras más «controvertidas» de su época tanto que incluso cinco de sus libros entraron en la lista de los libros prohibidos con mayor frecuencia .

El libro en cuestión, publicado en la década de 1970, trata sobre el crecimiento de una niña y su descubrimiento de la sexualidad adolescente, razón por la cual fue cuestionado tan abruptamente. El distrito escolar de Fond du Lac, Wisconsin, calificó la novela de » sexualmente ofensiva y amoral «.

Blume dijo al respecto que » el director masculino decidió que el libro era inapropiado debido a la discusión sobre la menstruación» .

Luz en el ático

Este es uno de los casos más ridículos en los que se puede prohibir un libro. «Luz en el ático» es una colección de ingeniosos poemas e ilustraciones de Shel Silverstein.

Uno de los poemas titulado «Cómo no secar los platos», según un grupo de padres de Beloit, Wisconsin, habría provocado que los niños rompieran los platos para no tener que secarlos. No solo eso, un año después, también en Wisconsin, la colección fue acusada de glorificar a Satanás e incitar al suicidio, canibalismo e inducir a los niños a desobedecer .

Charlotte’s Web

Este es un libro de 1952 escrito por EB White. La novela sobre las aventuras de una niña y algunos animales parlantes fue acusada por padres en un distrito de Kansas de «mostrar formas de vida inferiores con capacidades humanas», lo que para ellos era «un sacrilegio y una falta de respeto a Dios».