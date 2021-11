Aunque el mundo de Internet y lo digital está arraigado en cada uno de nosotros y está ganando terreno, hay una cosa que nunca pasará de moda: tener un buen libro de papel para leer y llevar a cualquier parte. Durante siglos han contenido todo el conocimiento de los hombres, pero ¿Cuántos libros hay en el mundo? ¿Es posible saber la cifra exacta?.

Mientras tanto, has de saber que Google, con el proyecto Google Books, está tratando de digitalizar todos los libros existentes para crear una biblioteca digital disponible para todos . Al eliminar los duplicados creados por diferentes editoriales, versiones actualizadas, revistas y mucho más, el proyecto contabilizó la friolera de 129,864,880 libros en total hasta 2010. En 2019, según los datos disponibles, se subieron otros 40 millones de libros, con un total de casi 170.000.000 de libros que podría ser una cifra aproximada de los que hay en el mundo aunque no será nunca la cifra exacta.

La clasificación ISBN

En su trabajo, Google ha pasado por varios procesos. Así, el 10 de diciembre de 2012 comenzaron las exploraciones de los libros de la Biblioteca Nacional Central de Florencia y la de Roma. Sin embargo, existe un problema importante: Google no puede confiar únicamente en los números de libros estándar internacionales (ISBN) , que son los identificadores universales de todos los libros en el mercado comercial. Los ISBN solo existen desde mediados de la década de 1960 y aún no se han adoptado ampliamente en las regiones no occidentales del mundo de ahí que la cifra antes mencionada no pueda ser considerada nunca una cifra exacta.

Por otro lado aunque se recomiendan los ISBN para todos los títulos, no son necesarios para los trabajos autoeditados que se encuentran en la mayoría de los mercados de libros electrónicos y no existe una forma confiable de realizar un seguimiento de ellos. Casi medio millón de libros se autoeditaron en el último año, y con eso en mente, tener una estimación completa de cuántos libros existen en el mundo es difícil.

Sin embargo, una cosa parece segura: los libros más importantes de la historia de la humanidad ciertamente han sido escaneados. Además, otras instituciones como WorldCat y la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, también han intentado cuantificar y clasificar el número de libros aunque en su caso más probable que estos números se asignen en múltiplos a los mismos títulos debido a las diferentes reglas de catalogación. Los títulos simples, los nombres de los autores y las editoriales son aún menos confiables, ya que un error humano al transcribir toda esa información en una base de datos también puede generar duplicados.