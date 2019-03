La depilación brasileña es fácil de realizar y si sigues estos pasos, indolora.

La depilación para las mujeres es uno de esos tratamientos de los que no podemos prescindir. Una piel sin vello es sinónimo de cuidado personal y ayuda a que estemos mucho más seguras de nosotras mismos, sobre todo cuando se trata de la temida depilación del área del bikini, que en verano se convierte en una verdadera necesidad. Veamos a continuación, una guía para saber Cómo hacerte la depilación brasileña paso a paso.

Para obtener una piel suave y aterciopelada, totalmente sin pelos, muchos recurren a métodos “poco ortodoxos”, como cremas depilatorias o cuchillas de afeitar, pero que no son los más recomendables cuando se trata de la zona del bikini ya que no eliminan el cabello de la raíz y, en consecuencia, no garantizan un resultado duradero. Podemos recurrir entonces a la cera que es precisamente lo que se usa desde el origen de la depilación brasileña, de modo que veamos cómo se hace correctamente.

Pasos para hacerte la depilación brasileña paso a paso