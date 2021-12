Sea por la pandemia o por las circunstancias de la vida, hay quienes han vivido con mucha soledad en los últimos tiempos. No es nada difícil hacer nuevos amigos, por esto te damos consejos para aprender a tenerlos, porque quien tiene un amigo, tiene un tesoro y es para toda la vida.

Actualmente, la tecnología nos lo pone fácil para que conocer gente sea más rápido, y sencillamente.

Maneras para hacer nuevos amigos

Grupos afines en redes sociales

A veces, en los grupos afines a nuestros hobbies podemos encontrar a personas que también necesitan amigos. Ello les une por aficiones y con el tiempo suelen hacer quedadas y otros. Porque aunque las videoconferencias ayudan, no hay nada como quedar en persona para poder compartir momentos bien especiales.

En un evento

Sea de algo que nos guste o porque debemos ir, siempre se pueden hacer amigos en eventos. Es realmente sencillo actualmente. Basta con acercarse a alguien que puede ir solo o está algo más perdido y preguntar. Desde ese momento y si hay conexión entonces se puede ir a otros eventos con tales personas y volver a quedar. Seguro que os lo pasáis genial.

Casales de barrio

Si vives en una ciudad pequeña lo tienes más fácil para hacer amigos, de la misma forma que si estás en un pueblo, pero no sucede lo mismo cuando se trata de ciudades. Pues muchas veces vivimos en edificios de vecinos y ni sabemos quién es la persona que vive a nuestro lado.

Los casales o grupos de barrio permiten realizar diversidad de acciones y actividades, y con ello también conocer a personas.

Gimnasios

Aunque no se va a estos lugares por amistad, si no por hacer deporte, son muchos los amigos que se hacen, especialmente en las clases en grupo. Primero se empieza por hacer cenas o pequeñas quedadas para poder intercambiar teléfonos y otros, y así entablar una amistad algo más profunda con uno, dos o diversas personas de este grupo de ejercicio y de gimnasio.

No te rindas si al inicio no sale bien

Puede ser que vayas a alguno de estos lugares y no hagas amistad o no se de la ocasión, pero no por ello debes rendirte. Al principio y si eres más tímido puede costar, pero con el tiempo seguro que logras hacer varias amistades y hasta un grupo con quien poder quedar. Así que no te rindas si al inicio no sale bien o como esperabas.