Entre los diversos regalos de empresa navideños, el jamón es la pieza estrella clave. Por esto debemos saber cómo se mantiene y especialmente cómo cortar bien el jamón ibérico y no desperdiciar nada. Porque si no sabemos mucho sobre el tema, es posible que no lo hagamos correctamente.

Una de las cosas que podemos hacer es entregar la pieza al especialista para que nos lo corten y lo dejen en varios sobres al vacío. Pero si te hace ilusión, una vez te regalen una pieza de jamón del bueno, entonces te mostramos algunos trucos para que lo cortes bien.

Cómo cortar bien el jamón ibérico

Jamonero y cuchillo especial

Para cortar bien este alimento, debes tener un jamonero para ponerlo. En algunos regalos de empresa de Navidad ya suelen darlo, pero en otros no, así que hazte con uno.

A su vez, debes tener un cuchillo jamonero especial para cortar este alimento. Normalmente debe ser largo y flexible. Lo encontrarás en muchas tiendas, pregunta para qué lo quieres.

Cortar lonchas de forma horizontal

Desde jamones Montesierra aconsejan que, si desde el principio hacemos un buen uso del cuchillo y vamos cortando las lonchas de forma horizontal, podremos ir loncheado el jamón y acercándonos al hueso de una forma cómoda y sin desperdiciar nada.

Retirar corteza y otros

Antes de cortar las lonchas hay que quitar la corteza y también la grasa amarilla que recubre el jamón en esa zona. Pero solo la parte que vas a consumir, porque esta grasa ayuda a conservar el jamón para que esté más tierno.

Cambio de cuchillo

En Montesierra explican que cuando nos encontremos con el hueso de la cadera lo mejor es introducir un cuchillo que sea fuerte para separar la carne del hueso. Así podremos seguir cortando y las lonchas se separarán fácilmente.

Mantenimiento

Tan importante es el corte del jamón ibérico como su mantenimiento y conservación para poder cortar nuevamente y que esté en perfecto estado.

En este caso, en Jamón de Córdoba comentan que lo mejor es cubrir la pieza por la parte de la que hemos extraído las lonchas, con film transparente, como si se tratase de cualquier otro tipo de carne. Y si se trata de consumir la pieza al completo en una sola jornada, sólo debes seguir cortando.

Ya puedes disfrutar de tu jamón ibérico, uno de los mejores manjares que existen y es de nuestra tierra.