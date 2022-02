Cuando hablamos de smart working nos referimos al teletrabajo pero no solamente ello sino una mayor flexibilidad, dando así a lo empleados aquellas herramientas y recursos para que puedan trabajar desde donde estén. Lo que interesa es la productividad y el bienestar del empleado para alcanzarla. Cómo aplicar el Smart working.

Una de las metas es conseguir esa ansiada conciliación laboral que hace que los empleados estén más contentos y así puedan aportar mayor motivación y producción a la empresa.

Nuevas tecnologías

Como bien dice la palabra, Smart, tiene que ver con todo aquello que está relacionado con la tecnología. Por esto la empresa debe proporcionar aquellas herramientas tecnológicas que faciliten la tarea a la hora de trabajar. Porque entonces todo fluirá, irá las más rápido y las tareas serán compartidas.

Buena comunicación

Con estas herramientas, se facilita que la comunicación sea realmente importante y eficaz con todos, tanto con departamentos, jefes de equipo y otros.

Compromiso con la empresa

Tanto para el trabajador como para la empresa es importante establecer relaciones de compromiso. Todavía hay empresarios recelosos del sistema de teletrabajo porque no se fían de sus empleados, esto debe quedar solventado con el Smart work.

Fijar un horario establecido

Los empleados deben tener un horario para sus tareas de trabajo y fuera de ese horario poder dedicarse a sus cosas. Este tipo de sistema se basa también en la flexibilidad y por esto el empleado puede, por ejemplo, atender a sus hijos para llevarlos al colegio y luego empezar o seguir con sus tareas. Todo esto debe quedar bien reflejado antes de establecer este sistema con el fin de que ambas partes lo puedan aplicar.

Reuniones semanales

Para ver que todo funciona correctamente es importante establecer reuniones semanales para ver cómo está tal proyecto, cómo responde los clientes y para reportar planes de situaciones. Al no tener al trabajador físicamente a veces resulta complicado poder comprobar todo ello.

Para esto sirven las reuniones, pero no hay que abusar de ellas, hay que establecer un horario para inicio y final si no son interminables y esto merma en la productividad de los trabajadores, y deben cumplirse (no postergarse a no ser que haya un cambio importante que lo justifique y sea urgente).

Consejos