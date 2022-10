Si estás al frente de un proyecto comercial o negocio, probablemente no necesitas que nadie te explique que es importante la publicidad, ya que gracias a ella puedes llegar a nuevos potenciales clientes para que se conviertan en público fidelizado. Sigue los pasos para publicar anuncios gratis de mi negocio.

El problema es que la mayor parte de los anuncios de negocios son caros o precisan de al menos de una buena inversión inicial que sólo en algunos casos se recupera, como en blogs, newsletter, buscadores o redes sociales.

Publicar anuncios gratis de mi negocio

Buscadores: hoy en día casi todo el mundo recurre a los buscadores cuando quiere encontrar algo, por lo que debes mejorar tu presencia en ellos. Regístrate en los principales y añade la ubicación de tu negocio, eso te hará aparecer en las búsquedas locales. Es indispensable que lo hagas al menos con Google Maps, el que más presencia tiene en la red. Blog: aunque han perdido algo de presencia a causa de los vídeos, los blogs escritos siguen siendo una buena forma de comunicarte con tu público, de mostrarle con detalle lo que tienes que ofrecer. Genera contenido de forma frecuente y conseguirás posicionarte en el sector en poco tiempo, algo que puede traerte clientes. Redes sociales: hoy en día es prácticamente impensable tener un negocio y no crear sus redes sociales, sin duda el mejor medio para relacionarse con el público actualmente. Facebook, Twitter e Instagram son las más utilizadas, y en ellas tienes millones de usuarios que pueden ser potenciales clientes. Actualiza diariamente y contesta todos los mensajes, si lo haces con algo de chispa e ingenio quizás puedas destacar y conseguir mayor notoriedad. Newsletters: es muy importante informar a tus clientes de las novedades más interesantes, como el lanzamiento de un nuevo producto o la participación en algún evento. Envía un correo electrónico con toda la información que quieras difundir, pero hazlo únicamente con cosas importantes, no envíes demasiados ya que mucha gente se daría de baja y no podrías promocionar por esa vía lo realmente importante. Catálogo: publica un catálogo en el que mostrar fotos de negocio, productos, servicios… Puedes hacerlo en Instagram, Facebook o Flickair, algunas de las mejores plataformas para la publicación de imágenes. Youtube: una de las mejores opciones hoy en día para la promoción de cualquier producto o servicio es subir un vídeo a Youtube. Un canal en el gigante de los vídeos es un buen punto de partida para promocionar tu empresa, sobre todo si sabes crear contenido interesante para un gran número de público.

Afortunadamente existen otros métodos con los cuales puedes dar a conocer tus productos y servicios, todos los cuales son gratuitos, y te permitirán llamar la atención de los consumidores a los que todavía no has llegado.

Más ideas de publicidad gratis para negocios

Directorios

No importa en qué sector te muevas, es seguro que hay uno o más directorios que recopilan firmas como la tuya. Esto se debe a que permiten la inscripción sin coste a cambio de que la gente esté en ellos y eventualmente pulse en alguno de sus anuncios internos. Aunque tienen dos décadas, los directorios siguen siendo útiles.

Foros

Al igual que los directorios, participar de los foros suele ser gratuito, por lo que no hay ningún valor de alta ni cuota. Simplemente tienes que hacer comentarios ingeniosos ofreciendo lo que haces o vendes, sin violar las reglas dentro de este ámbito. Puede que lleve tiempo, pero si eres perseverante obtendrás buenos resultados.

Intercambia publicidad

Los anuncios no siempre tienen que ser directos, sino que es posible intercambiar publicidad con otros negocios. Piensa por ejemplo que, si tú comercializas coches y otra persona seguros, os podéis recomendar mutuamente.

El boca a boca

También llamado boca a oreja, este mecanismo consiste básicamente en hacer bien el trabajo, y es clave porque incluso cuando hagamos todo lo anterior, los clientes no regresarán si no se han sentido satisfechos del todo. Indudablemente ésta es la mejor publicidad que puedes hacerle a tu proyecto, así que no lo olvides.