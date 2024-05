Así limpiar las rejillas de ventilación del baño sin desmontarlas

Ocupado en tantas cosas que debes limpiar en tu casa, es probable que se te pasen algunos de esos pequeños objetos a los que no solemos prestar atención. Uno de ellos son las rejillas del baño. Estos extractores de aire se componen de diversas partes, y una de las principales es la cubierta. También conocida como rejilla, debes eliminar la suciedad que tiende a acumularse en ella para asegurarte de que su funcionamiento sea perfecto. Descubre cómo limpiar las rejillas de ventilación del baño sin desmontarlas.

Ésta es la primera buena noticia. No hace falta desmontar todo el sistema de extracción de aire para limpiarlo y que quede impecable a tus ojos y los ajenos. Recuerda, sin embargo, que no se trata de un asunto puramente estético, sino que debes limpiar las rejillas porque la acumulación de aire puede acabar arruinando el motor del extracto. Esta zona y parte está allí justamente para resguardarlo de la suciedad, y lo conveniente es limpiarla una vez a la semana.

Cómo limpiar las rejillas de ventilación del baño sin desmontarlas

Protege tu extractor de aire del baño, limpiándolo

Lo ideal es desmontar todo el sistema al menos una vez al mes, pero si no tienes tiempo de sobra bastará con que te deshagas de la suciedad más superficial. Cuando tengas un rato libre, entonces sí, separa la tapa de ventilación, sumérgela en agua caliente con jabón y quita el motor del extractor para limpiarlo.

Con esto, debería ser suficiente con que te tomes la molestia de pasar un paño de microfibra humedecido para que la rejilla quede reluciente.

Eso está bien como mantenimiento, pero, ¿qué pasa si hace meses que no se limpia la rejilla de ventilación del baño? Como decíamos al inicio, es posible que te olvides de ella por su ubicación. No obstante, un ruido raro podría alertar de la acumulación de polvo. Antes, límpiala preventivamente.

Si pasas el paño de microfibra humedecido y notas que sigue habiendo mugre o polvo que se ha impregnado por el paso del tiempo, no te preocupes. Existen algunas soluciones que puedes recurrir en estos casos. Quizás la más práctica sea la de los bastoncillos humedecidos en alcohol. ¿Cómo, no la conoces?

El truco del bastoncillo

Si desmontar o desenroscar las rejillas no es una opción, hay ciertas alternativas de limpieza que pueden brindarte buenos resultados sin demasiado esfuerzo. Una vez que pases el paño de fibra humedecido para retirar los restos sueltos, el siguiente paso será retirar esta suciedad y el polvo que se han ido impregnando poco a poco en la rejilla.

La clave está en utilizar un objeto pequeño, como un bastoncillo, humedeciéndolo previamente en un removedor. Por ejemplo, alcohol. ¿Por qué debes humedecerlo en alcohol? Porque no puedes introducir agua en su interior y el alcohol es el mejor reemplazo posible como limpiador «natural».

¿Cómo proceder? Pasa el bastoncillo con cuidado por cada ranura. Enseguida se llenará de polvo y mugre, por lo que para deshacerte de toda la suciedad probablemente tengas que utilizar varios bastoncillos y no solamente uno. La primera vez te sorprenderá la cantidad de bastoncillos usados, pero cuando vuelvas a limpiar la rejilla ya no te harán falta tantos. Así lograrás asegurarte de que el funcionamiento del extractor de aire no se resienta por el polvo.

Es importante que esperes unos minutos antes de volver a encender el extractor, con el fin de que el alcohol se evapore y no afecte su normal funcionamiento. Transcurrido ese período, puedes activar el sistema de ventilación como siempre. Su capacidad de renovación del aire debería mejorar ostensiblemente.

¿Cómo eliminar la suciedad interna de las rejillas de ventilación de aire del baño?

Si no puedes o no quieres quitar la rejilla, pero sí deshacerte de la suciedad interna del extractor de aire, sólo necesitas de una herramienta: una aspiradora. Requerirás, eso sí, de una aspiradora específica con una boca pequeña que puedas apoyar sobre la rejilla.

Al encenderla, eso producirá un vacío interno que absorberá toda la suciedad suelta en el interior del aparato. Suele ser polvo, pero si hay restos de mugre éstos también serán succionados por la aspiradora.

¿De qué dependerá su efectividad? De la potencia de la aspiradora, ante todo, y de cuánto tiempo haya pasado desde la última limpieza profunda. Si limpiaste detalladamente el interior del extractor de aire hace un mes o menos, es posible que sólo con la aspiradora haya quedado como nuevo.

Pero si no has tenido un rato libre para encargarte de esa tarea, la aspiradora no podrá despegar la suciedad impregnada en su motor y sus aspas. Tendrás que abrir la ventilación.

En cuanto a la rejilla, puede que tras algunos años sea más recomendable sustituirla que limpiarla. Por mucho que te esmeres en deshacerte de esta suciedad acumulada en su superficie, las rejillas envejecen. Te aconsejamos que compres una nueva cuando, al limpiarla, percibas que ya no recupera su aspecto.