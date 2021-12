Durante Navidad seguro que has envuelto los regalos y también los has depositado en una bella y tematizada bolsa de regalo. Pues resulta que las has cerrado mal. Ahora la tiktoker Ksenia Senn nos ha dado a conocer cómo se cierran las bolsas de regalo porque no lo hacíamos correctamente.

Hasta el momento las cerrábamos con celo para que no se abrieran del todo y no pudieran verse los regalos que escondían dentro.

¿Cómo se cierran las bolsas de regalo?

Esta tiktoker da a conocer que para cerrarlas hay que coger los extremos de las asas, y entonces pasarlos en el orificio que tienen en frente. Luego pondremos las piezas metálicas que suelen llevar las asas por defecto pero bien puestas, de manera que no puedan salirse por los agujeros. Luego se tira de la bolsa y es cuando se podrá cerrar de forma automática. Ya no hará falta el celo.

Así que ahora, si no lo sabías antes, ya tienes en mente este truco que seguramente nos va a hacer la vida más fácil cuando se trate de hace regalos durante esta Navidad.

Otros tipos de envoltorios

Para estas fechas, además de las bolsas de regalo, hay otros tipos de envoltorios que podemos adquirir y otros hacerlos nosotros.

Reciclar

Seguro que hay envoltorios de regalos en casa que has guardado. Y en este caso, si están bien, se pueden volver a usar para nuevos obsequios. Así que recicla y así los puedes volver a usar diversas veces. Busca los que tengas en casa y recupéralos para los regalos que tengas que envolver de nuevo.

Personaliza

Además puedes buscar colores personalizados que sabes que gustan al obsequiado, sean en verde o rojo, o bien en estampado. Y ponles las etiquetas necesarias con el nombre, si le quieres hacer un dibujo, entonces mucho mejor porque la cosa va a gustar más, pues ya te estás tomando muchas molestias en el propio envoltorio de este presente.

Añade pompones y borlas

Si le damos un toque añadido a tu envoltorio, entonces ganarás. Esto se consigue con determinados detalles, es el caso de los pompones de colores o de las borlas, así como cintas y otros.

Naturalidad

Otra cosa, además de reciclar, es coger detalles que procedan de lo natural. Poner ramitas de árbol, alguna flor, troncos, todos aquello que aporte algo distinto y verde, y que nos dé un mensaje diferente. Con esto decimos muchas cosas y todo el mundo lo valorará.