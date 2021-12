Massimo Dutti es una de las marcas que más suelen gustar a la hora de comprar regalos. Cuenta con un sinfín de opciones para todos los gustos y todas las edades, además de que sus productos son de muy buena calidad. Es por eso por lo que son muchas las personas que deciden acudir a esta tienda a la hora de escoger un regalo de Navidad. Pendientes, bolsos, abrigos, zapatos…, ¡tienen de todo! Claro está que esta gran variedad de productos puede hacernos dudar sobre cuál puede ser el mejor regalo para una persona especial. Es por eso por lo que te proponemos un regalo que sorprenderá a todos por menos de 20 euros.

¿Quieres saber cuál es este regalo tan especial de Massimo Dutti? Pues a continuación te lo contamos, ¡te encantará!

El mejor regalo de Massimo Dutti cuesta menos de 20 euros

Se trata de unos pendientes ovalados con cristales negros perfectos para cualquier ocasión. Son elegantes, discretos y muy cómodos de llevar, de ahí a que estén considerados como los pendientes perfectos para regalar en el día de Navidad.

Su forma ovalada hace que tengan la largura perfecta para cualquier ocasión y para llevarlos tanto con el pelo recogido como con el pelo suelto. Llamarán la atención por ser una pieza preciosa pero no quitarán importancia al resto del look que hayas decidido llevar ese día. Además, los cristales negros entrelazados con el dorado le dan un toque aún más especial y llamativo ya que no son unos simples pendientes en color dorado, sino que tienen un detalle muy significativo, el color negro de los cristales.

Tienen un cierre con clip que hace que sean muy cómodos de colocar y de quitar. Asimismo, este tipo de cierre te garantiza una gran seguridad ya que, al ser difícil de quitar por tener que quitar el clip, no tendrás que temer el que pueda perderse por un mal movimiento. Los conservarás para siempre.

Pero lo mejor de estos pendientes es su increíble precio ya que tan solo te costarán 19,95 euros. ¿Se puede pedir un mejor precio para unos pendientes tan elegantes y fino? Nosotros creemos que no. Así que si al verlos te viene a la mente una persona, no lo dudes más y cómpralos, ¡auténtico lujo a precio low cost! Igualmente, si los quieres, también pueden ser una buena opción para ti como autorregalo de Navidad.

Cuidados de los pendientes de lujo

Al ser bisutería, es importante que se tengan ciertos cuidados para que estos pendientes duren toda la vida:

Mantener la bisutería alejada del agua.

Evitar el contacto directo con perfumes o productos químicos

Limpiar de forma ocasional la pieza con un paño suave.

Quitarse los pendientes antes de bañarse en una piscina o en el mar.

Si sigues estos consejos, estos pendientes de Massimo Dutti estarán en tu joyero, o en el de la persona a la que decidas regalarlo, durante mucho tiempo. Así que, ¿a qué estás esperando para comprar los regalos de última hora de estas Navidades?