Así calcular el número de tu nombre según la numerología

Si la astrología es el estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer la personalidad, tenemos en la numerología una ciencia que analiza cómo el valor numérico de los nombres influye sobre las áreas de desarrollo personal y/o profesional. Siempre que tengas tu carta astral, puedes calcular el número de tu nombre según la numerología. ¿Qué dice este valor numérico sobre cómo eres?

Para entender mejor la numerología, hay que asignarle a los nombres un valor numérico. Éste dependerá del valor que se asigne a cada una de sus letras. Básicamente, para comprenderlo mejor, tienes que coger una hoja y escribir el alfabeto de la «A» a la «Z» asignándole un valor a cada una de las 26 letras.

Solamente tienes que prestarle atención a que estén en orden y bien organizadas. Cada letra estará representada por un número. A=1, B=2, C=3, etc.

Cómo calcular el número de tu nombre según la numerología

Cuando llegues a la I, que es el 9, tienes que volver a empezar. Comienza con el 1 y sigue hasta completar las 26 letras con un dígito.

¿No lo tienes demasiado en claro o te han quedado algunas dudas? Entonces directamente revisa el listado que te dejamos:

– A, J, S

– B, K, T

– C, L, U

– D, M, V

– E, N, W

– F, O, X

– G, P, Y

– H, Q, Z

– I, R

Acto seguido, consciente de cuánto «vale» cada letra, tienes que escribir tu nombre completo. Si tienes dos nombres o dos apellidos, escríbelos. Tu nombre completo debiera ser el que figura en tu certificado de nacimiento o en cualquier identificación oficial.

Si cambiaste tu nombre legalmente, usa el nuevo. Evidentemente has nacido con otro, pero es probable que no te sintieras cómodo con lo que representaba así que no tiene sentido guiarse con él.

Dale un valor numérico a tu nombre y haz la suma

Debajo o encima de cada letra de tu nombre escribe el valor numérico que corresponde a la misma. No debes cometer errores, o alterarás el resultado final. Probablemente algunos de los valores numéricos se repitan pero no te preocupes, es normal. Si te llamas Javier, tanto la J como la A representarán un 1.

Con todos los valores numéricos ya escritos, suma las letras. Puedes utilizar una calculadora o lápiz y papel. Si tu nombre y apellido tiene 15 letras, deberías asegurarte de sumar 15 valores numéricos. El valor obtenido será de dos dígitos, en la mayoría de los casos. Puede llegar a ser de tres, excepcionalmente.

Si el resultado de los valores numéricos de tu nombre o nombres y apellido o apellidos da un número de dos o tres dígitos, debes sumarlos entre ellos. Finalmente, obtendrás un sólo dígito. Ese es el número que te identifica. Por ejemplo, si la suma de los valores numéricos es 25, tu número será el 7.

El único caso en el que no debes sumar los dígitos es si el valor numérico es 11, 22 o 33. Éstos son números maestros y tienen significados que son propios.

¡Descubre tu tipo de personalidad!

Una vez que tengas el valor numérico de tu nombre, sólo tienes que informarte acerca de qué quiere decir. Hay muchísimos datos en Internet al respecto. Algunas de las variables de personalidad que contempla la numerología son la proactividad, la cooperación, la expresión, el orden y la solidaridad.

Significado de los números maestros

Al no poder desarrollar el significado de los demás números o valores numéricos por cuestiones de espacio, veamos el de los números maestros:

11 – son individuos que priorizan la seguridad. El 11 sugiere que tomen algunos riesgos y que afronten el peligro de la incertidumbre

22 – son individuos que se lucen en los momentos difíciles. Son mejores de lo que parecen, y deben dejar de esconderse

33 – son individuos con talento para tomar decisiones. Tienen un don para buscar la salida a problemas

¡No te desanimes si no estás satisfecho!

Si no te sientes satisfecho con los resultados de tu valor numérico, no te desanimes. Ésta no es una ciencia exacta ni ha sido probada como otras. Aunque es interesante interiorizarse sobre uno mismo a través de la numerología, eso no te define como ser humano. Son tus acciones las que demuestran quién eres.

Otra alternativa por la que puedes optar es adoptar otro nombre. Sí, si para ti esto es importante y no te identificas con el valor numérico de tu nombre, únicamente tienes que pedirle a los demás que te traten por el nombre que prefieras. Busca tu identidad numérica favorita y que tu nombre de ajuste a ella.

Si vas perdido, verás que hay quienes entienden bastante de este tema, así que puedes preguntarles para que te comenten en qué consiste.