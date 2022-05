En los siglos pasados, cuando la humanidad estaba empezando a civilizarse y a actualizarse, muchas guerras y conflictos llegaron para convertirnos en la sociedad que somos actualmente. La historia de nuestra sociedad tiene muchos relatos, algunas son ciertos, mientras que otros no lo son con exactitud.

Bien es sabido que eran muy populares los piratas, gobiernos y cazatesoros por barcos hundidos, oro en islas desiertas y un largo etc. Gracias a ello, a través de los años se ha empleado la búsqueda exhaustiva de todo tipo de gemas, piedras preciosas o tesoros en general de gran valor. Conoce cuáles han sido los tres tesoros que nunca se han descubierto:

Hundimiento de la flota de España del rey Felipe V

Este acontecimiento sucedió rondando en el 1715. Se trataba de los primeros barcos que el rey mandaba de vuelta de las Américas, los cuales estaban repletos de oro y joyerías. En uno de estos retornos, la gran flota del rey Felipe V se vio envuelta en una tormenta, la cual fue capaz de hundirse en las costas de Florida.

La tormenta arrasó con 12 naves, las vidas de los hombres dentro y todo el botín que aguardaban en su interior. Se estima que el valor perdido de este tesoro ronda los 400 millones de euros. Hasta la fecha, no ha sido descubierto, aunque por supuesto, un gran número de empresas ha explorado estos suelos marinos con la esperanza de encontrarlo. Pero solamente se han encontrado 400 monedas de este tesoro perdido.

La mítica ciudad perdida

Entre los tres tesoros que nunca se han descubierto, este relato salta de las pantallas de Disney a la actualidad. En 1617, el pirata inglés Walter Raleigh navegó desde muy lejos con la intención de descubrir esta mítica y legendaria ciudad. Al parecer, esta ciudad estaría ubicada en Venezuela, y la misma está repleta de riquezas y mucho oro.

Sin embargo, el pirata no tuvo suerte en aquel entonces, ya que, cuando envió a su hijo, fue asesinado por los nativos de dicho lugar. No obstante, Walter Raleigh no se dio por vencido e incluso elaboró un mapa de El Dorado, el cual estuvo basado en los relatos de los mismos indígenas.

La Cámara de Ámbar

Para finalizar en esta lista de los tres tesoros que nunca se han descubierto, hablaremos de la Cámara de Ámbar. Esta fue una obra del siglo XVIII, la cual desapareció durante la Segunda Guerra Mundial. Esta era una habitación que fue construida por el zar de Rusia en el Palacio de Catalina.

Dicha habitación estaba completamente forrada de oro, piedras preciosas y panales de ámbar, lo cual hizo que su valor total fuese incalculable. En los tiempos de guerra, los nazis desbalijaron todo el lugar, desde entonces no se sabe a ciencia cierta dónde está este tesoro.