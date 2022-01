Desde que se popularizó el personaje de Sherlock Holmes son muchas las personas que le han escrito cartas pidiéndole ayuda o consejo para resolver diversos asuntos. La correspondencia llegaba al 221b de Baker Street, a la casa de Conan Doyle, a otras casas del vecindario y hasta a Scotland Yard. En los años 50 eran tantas, que se contrató a una secretaria para que respondiera que el detective se había retirado y estaba criando abejas en Sussex. Richard Lanceline Greene, el investigador de Conan Doyle, publicó en 1985 algunas de estas cartas insólitas.

El secuestro de una tarántula domesticada

Estimado Sherlock Holmes, leí tus libros con mi maestro y los amo mucho. Mi mascota tarántula ha sido secuestrada, quieren un helicóptero lleno de plátanos como rescate. Por favor ayuda. Tuyo,

Robert Cohen. Vancouver, Canadá

Consejo para conseguir un autógrafo

¡Estimado Sr. Holmes!

En primer lugar, quiero decir que mi inglés no es muy bueno, cometo muchos errores, pero espero que lo entiendas todo. Y ahora sobre mi problema: ya he probado todas las formas posibles de conseguir un autógrafo de Mark Almond (es el cantante principal de Soft Cell, un grupo inglés, y es muy, muy simpático y me gusta mucho), pero todo fue en vano. Le pido que me ayude, señor Holmes, una joven que está en absoluta desesperación y sueña con el autógrafo de su hombre ideal.

¿Podrías darme una dirección donde pueda solicitar un autógrafo? Lamentablemente, no puedo pagarle por este servicio, pero espero que aún acepte ayudar. Mis mejores deseos,

Anya Girtayt. Bielefeld, Alemania Occidental

Pidiendo una foto con un cerdo

Estimado Sr. Holmes, hace un tiempo comencé a coleccionar cerdos dibujados por personajes famosos, y me dijeron que podía aceptar enviarme su dibujo. Si no le importa, le pediría que cierre los ojos, dibuje un cerdo y que los abra para firmar. Esperaré mucho tu dibujo para colgarlo en la pared entre todos los demás: algún día los publicaré. Atentamente,

Colin Black. Putney, Londres

Sobre un perro muy extraño

Estimado Sr. Holmes, necesito su ayuda. Tengo un perro muy extraño. Durante el día, todo está bien para él: tiene ojos pequeños, una nariz diminuta y una cabeza que parece una pelota de tenis. Pero cuando llega la noche, ya no parece un perro normal. Parece un monstruo. Mi perro se escapa de casa y regresa solo por la mañana. Lo oigo venir y, por miedo, escondo la cabeza debajo de la almohada.

Sr. Holmes, ¿podría ayudarme a averiguar adónde va por la noche? ¿Crees que este comportamiento es normal para un perro? En mi opinión, no mucho. Quiero que tomes el tren y vengas a verme en Kramfors. Cuando llegues a la estación, pregunta cómo encontrarme. Atentamente,

Anna Lena Sten. Kramfors, Suecia.

¿Cuál de estas cartas te ha parecido más insólita? Deja tus comentarios y pincha en los botones sociales, para compartir estas divertidas cartas a enviadas a Sherlock Holmes.