Habacuc en la Biblia: preguntas ante la injusticia y el avance de Babilonia

La historia de Habacuc tuvo lugar entre los años 605 y 597 a.C. Se conoce poco de su vida. Probablemente era un cultor del Templo o un escriba. Su libro tiene apenas tres capítulos y es un diálogo con el destino.

Primero Habacuc clama contra la corrupción que carcome a su propio pueblo desde dentro; luego, se horroriza al descubrir el remedio que Dios envía: la presencia de los violentos babilonios. Sus preguntas muestran la angustia de una generación que vio su mundo derrumbarse en menos de una década.

Judá al borde del abismo

El reino de Judá vivía sus últimos años de independencia. En el trono estaba Joacim, un rey que había llegado al poder tras una revuelta y el asesinato de su hermano.

Jerusalén era una ciudad de grandes contrastes, en la que el palacio real derrochaba lujos. Entre tanto, en los barrios hacinados junto a la muralla sur, las familias de los jornaleros que habían perdido sus tierras sobrevivían en chozas de adobe.

Los impuestos subían sin cesar para pagar el tributo a Egipto o a Babilonia, según quién amenazara más en cada momento. Habacuc lo resume con una frase: “El derecho sale torcido”.

La primera queja

El libro de Habacuc comienza con un lamento: “Violencia por todas partes, y no intervienes”. Después pinta un cuadro desolador: tribunales donde los jueces se dejan sobornar; calles donde los poderosos despojan de su hogar a las viudas; campos donde los capataces golpean a los campesinos. La arqueología ha confirmado sus denuncias.

Lo más llamativo es que Habacuc no culpaba a un enemigo exterior, sino a los suyos. Era la crítica interna de un patriota al ver que su nación se autodestruye.

Ante su queja, Dios le anuncia que está levantando a “los caldeos, pueblo feroz e impetuoso”. En el 605 a.C., en la batalla de Carquemis, aplastaron a los ejércitos egipcios y asirios y se convirtieron en la nueva superpotencia.

Habacuc entonces formula una pregunta trascendental: ¿Cómo puede un Dios justo usar como instrumento de castigo a un pueblo más corrupto y violento que el propio?

La espera en la torre de vigía

Ante la situación, Habacuc subió a una de las torres de vigilancia de Jerusalén, y adoptó la postura de un centinela. Esperaba una respuesta, una explicación que le permita entender. La respuesta llegó en forma de cinco “ayes”, o cinco maldiciones contra los opresores.

El más célebre de estos lamentos dice: “Ay del que dice al leño: ¡Despierta!, a la piedra muda: ¡Levántate!”. Se refería a los ídolos babilónicos, como la estatua de oro del dios Marduk, pero también a la arrogancia de los imperios.

El himno final

El libro culmina con un poderoso poema, una “oración de Habacuc” que describe la majestad terrible de Dios con imágenes de terremotos y plagas. Pero su verdadero legado está en los versos finales.

Uno de los apartes más célebres dice: “Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los campos no den alimento… con todo, yo me alegraré en el Señor”.

Lo anterior significa que Habacuc decidió aferrarse a la fe. Los higos, las uvas y las aceitunas eran la base de la economía y la supervivencia. Su fracaso significaba hambre y muerte. En medio de ese colapso, Habacuc expresa su confianza en Dios.

Un final discreto, pero trascendente

Este profeta desapareció de la historia después de escribir su libro. No hay más rastro de él. Sus palabras fueron copiadas y llevadas al exilio en Babilonia, donde los deportados buscaban un sentido a su tragedia. Siglos después, los esenios de Qumrán encontraron en su libro un mensaje para su propia lucha contra Roma.

Habacuc no resolvió el misterio del mal. Simplemente se atrevió a nombrarlo y a plantear las preguntas incómodas que todos nos hacemos. Su libro es un recordatorio eterno de que la historia rara vez es justa.

Teorías sobre su obra

Naturaleza dialogada del libro

Una de las características más llamativas de Habacuc es que su texto adopta la forma de un diálogo, como si el profeta sometiera a Dios a una conversación franca y sin adornos. Muchos estudiosos consideran que esto le da un matiz casi sapiencial, mezclando reflexión y profecía.

El capítulo 3 como himno independiente

El capítulo 3 destaca por su tono poético y sus indicaciones musicales. Por eso, algunos expertos creen que pudo funcionar originalmente como un himno utilizado en ceremonias del templo.

Su estilo contrasta con el tono más argumentativo de los capítulos anteriores y aporta un cierre que respira esperanza y adoración, como si la conversación del profeta encontrara finalmente un espacio de calma.

Influencia en el judaísmo y el cristianismo

Entre los temas más influyentes del libro está la célebre frase: “El justo vivirá por su fe”. A lo largo de los siglos, esta idea se convirtió en una piedra angular para pensadores judíos y cristianos, especialmente para el apóstol Pablo y, siglos más tarde, para los reformadores.

Se trata de una figura que trasciende su época: un profeta cuya voz sirve para leer la historia desde el sufrimiento y la esperanza.

