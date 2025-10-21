Fundación de la Unión Soviética: cómo nació la URSS y su historia

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) fue uno de los estados más influyentes del siglo XX. Su fundación fue la culminación de un proceso revolucionario que transformó el antiguo Imperio ruso en un experimento socialista único en el mundo de entonces.

Orígenes de la URSS: la Revolución rusa

En febrero de 1917, Rusia se debatía entre el descontento popular por la pobreza, la desigualdad y las pérdidas en la Primera Guerra Mundial. Esto llevó al derrocamiento del zar Nicolás II, con lo cual se puso fin a siglos de monarquía.

Los revolucionarios conformaron un gobierno provisional que no logró estabilizar el país. Esto le abrió la puerta a los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, quienes tomaron el poder en la Revolución de octubre de 1917.

Los bolcheviques tenían el objetivo de construir un estado socialista basado en los principios de Karl Marx. Esto produjo una brutal guerra civil entre los bolcheviques (el “Ejército Rojo”) y las fuerzas contrarrevolucionarias (el “Ejército Blanco”). También hubo intervenciones extranjeras. La victoria bolchevique se consolidó en 1921.

La fundación oficial de la URSS

El 30 de diciembre de 1922 se firmó el Tratado de Creación de la URSS. Este formalizó la unión de varias repúblicas socialistas bajo un gobierno centralizado. Las repúblicas fundadoras fueron:

República Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFSR) . Abarcaba la mayor parte del territorio del antiguo Imperio Ruso, incluyendo Siberia y regiones de Asia Central.

. República Socialista Soviética de Bielorrusia .

. República Socialista Federativa Soviética de Transcaucasia. Incluía a Georgia, Armenia y Azerbaiyán.

Estas repúblicas eran nominalmente autónomas, pero estaban subordinadas al gobierno central en Moscú, controlado por el Partido Comunista.

Expansión y consolidación

Con el tiempo, la URSS fue incorporando nuevas repúblicas. En las décadas de 1920 y 1930, se reorganizaron territorios y se crearon nuevas repúblicas, como las de Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán en Asia Central.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la URSS anexó los países bálticos: Estonia, Letonia y Lituania, y partes de Moldavia. Alcanzó un total de 15 repúblicas en su apogeo. La Constitución de 1924 formalizó la estructura de la URSS.

Tras la muerte de Lenin en 1924, Iósif Stalin ascendió al liderazgo y transformó radicalmente el país. Impulsó una industrialización acelerada y una colectivización forzada del campo, medidas que modernizaron la economía pero costaron millones de vidas. Su gobierno instauró un régimen férreo, con censura, persecuciones y campos de trabajo, aunque también convirtió a la URSS en una potencia mundial tras su victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Impacto en la historia mundial

La creación de la URSS tuvo un gran impacto en el siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial se inició el periodo de la Guerra Fría, que dividió al mundo en los bloques capitalista y socialista. La URSS lideraba el bloque del Este y EE.UU. el Oeste. Este enfrentamiento influyó en varios conflictos globales.

Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética se consolidó como la gran rival de Estados Unidos, extendiendo su influencia sobre Europa del Este y apoyando movimientos comunistas en distintos continentes. En 1957 logró un hito histórico al lanzar el Sputnik 1, el primer satélite artificial, abriendo la era espacial.

Durante esta etapa, la URSS se convirtió en un faro para los movimientos revolucionarios de todo el mundo. Países como China, Cuba y Vietnam adoptaron modelos socialistas inspirados en la Unión Soviética. Algunos movimientos anticoloniales en África y Asia encontraron apoyo en esta ideología.

Bajo el mandato de Stalin, la URSS implementó planes quinquenales que transformaron al país en una potencia industrial. La federación logró grandes avances en educación, salud y tecnología, pese a que el régimen fue altamente represivo.

A pesar de su influencia, la URSS incubó varios conflictos internos. Estos problemas se intensificaron en la década de 1980 con las reformas de Mijaíl Gorbachov que buscaban modernizar el sistema, pero terminaron acelerando su colapso.

El 26 de diciembre de 1991, la URSS se disolvió oficialmente. Con su desaparición, terminó un sueño ideológico que mezcló utopía, poder y tragedia, dejando una huella profunda en la historia del mundo moderno.

Legado de la URSS

La Unión Soviética dejó un legado difícil de valorar. Por un lado, fue un experimento para construir una sociedad igualitaria. Por otro lado, estuvo marcada por el autoritarismo, la represión y las purgas políticas.

Su impacto en la historia mundial es innegable. Redefinió el equilibrio de poder mundial, inspiró movimientos sociales y políticos, y dejó una huella cultural y tecnológica que todavía tiene eco.

La historia de la URSS sigue siendo objeto de debate. Para algunos, simboliza un intento fallido de la utopía socialista; para otros, un esfuerzo monumental por desafiar el capitalismo global que finalmente fracasó y no rindió los frutos esperados.

Un proyecto ideológico y político sin precedentes

Más que una alianza política, la URSS se presentó como un experimento ideológico que pretendía demostrar que un sistema socialista podía reemplazar al capitalismo. Lenin imaginaba una unión voluntaria entre repúblicas iguales, aunque en la práctica el poder se concentró en el Partido Comunista, con Moscú como capital y símbolo del nuevo poder proletario.

