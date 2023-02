Internet es una red de ordenadores que se conectan a través de protocolos específicos. Esta red se ha convertido en una parte fundamental de la vida moderna y, desde su creación en los años 70, ha experimentado una creciente popularidad. Muchas personas se preguntan, ¿cuál fue el primer dominio de Internet? La respuesta a esta pregunta depende en parte de la definición de «dominio».

1985, el comienzo de una era digital

Un «dominio» se refiere a un nombre único asignado a una computadora o una red de computadoras conectadas con una dirección IP única. Estos dominios van desde simples, como «.com», hasta dominios más complejos como «.org» o «.net». El primer dominio del mundo fue creado en 1985 por un grupo de investigadores de la Universidad de California, Berkeley. Este grupo fue el primero en establecer un sistema de nombres de dominio (DNS) para la red de computadoras de Berkeley. Todo ello les permitió asignar nombres de dominio simples a computadoras y redes de computadoras conectadas. Igualmente pudieron establecer una forma estándar para que los usuarios de la red pudieran acceder fácilmente a los recursos y servicios conectados.

Los dos primeros dominios

Pero ¿cómo se llamó el primer dominio? Su nombre era symbolics.com, hacía referencia a una empresa tecnológica norteamericana. Este dominio sigue activo todavía, muchos años después, aunque ya no pertenezca a la empresa Symbolics Inc, entre otras cosas porque la misma compañía ya no existe. Hoy en día el dominio es propiedad de Investments, una compañía dedicada a la inversión.

El año 1985 fue un año de comienzo de una era. Junto a Symbolics, el dominio nordu.net también entró en el juego. Igualmente sigue activo a día de hoy. Nordu es una empresa nórdica dedicada a procesos de investigación y a temas de educación. Cuando se registró, no estaba establecido todavía el protocolo para ello.

Durante los primeros años de la Internet, los dominios eran generalmente limitados a los organismos gubernamentales y educacionales. El primer dominio comercial fue un gran paso en la creación de Internet como lo conocemos hoy. En los años siguientes, la Internet creció enormemente y los dominios comenzaron a expandirse. Esto llevó a la creación de un nuevo dominio en 1991, «.com». Este dominio se asignó principalmente a los negocios, lo que llevó al auge de la Internet comercial.

Cantidad de dominios en la actualidad

Hoy en día, existen miles de dominios diferentes que cubren una amplia variedad de temas. La técnica para hacerse un dominio ha evolucionado mucho y la cuestión se ha disparados. Se dice que el número de dominios registrados va acercándose poco a poco a los 400 millones en todo el mundo. Y tú, ¿tienes ya tu propio dominio?