¿Cómo llegó al trono Ricardo III, matando a sus familiares?

Desde hace más de cinco siglos, la coronación de Ricardo III ha estado envuelta de polémica, misterio y especulaciones. A pesar de que su reinado duró poco más de dos años, al ser abatido en la batalla de Bosworth Field en 1485, su figura de tirano y malvado se perpetuó en el tiempo, sobre todo, después de la representación que William Shakespeare en su obra Ricardo III. En la misma, se habla de un codicioso Ricardo que conspira contra de su hermano y sus sobrinos para alcanzar la corona.

Pese a tratarse de una obra dramática, al monarca se le atribuye el encierro del joven rey Eduardo, de 12 años, y de su hermano menor Ricardo de Shrewsbury, de 9 años, en la Torre de Londres. Sin embargo, hay quienes dudan sobre su culpabilidad en el asesinato de los pequeños, ya que apenas existen pruebas en su contra.

¿Cómo llegó al trono Ricardo III?

Desde 1455 hasta 1485, el trono de Inglaterra fue disputado por dos ramas diferentes de la dinastía Plantagenet: la Casa de York y la Casa de Lancaster. Eduardo IV, de York, finalmente se convirtió en rey en lugar de su primo, Enrique VI, de Lancaster. Sin embargo, la aparente tregua se disolvió después de que el hijo mayor y heredero de Enrique VI fuese abatido en una batalla, y de que él también falleciera mientras era prisionero en la Torre de Londres.

La lucha entre ambas ramas de los Plantagenet se radicalizó cuando Eduardo IV murió en abril de 1483. Para tratar de calmar los ánimos, ambas partes llegaron a un acuerdo. Fue entonces cuando Ricardo III fue nombrado Lord Protector del heredero al trono, durante la minoría de edad del joven Eduardo V, primogénito varón del difunto rey.

Tras ser designado Protector del Reino, Ricardo III llevó a cabo un plan despiadado en contra de sus sobrinos con el fin de reforzar sus propias aspiraciones al trono. El mismo consistía en calificar a sus sobrinos como bastardos ante el Parlamento para así permanecer en el poder. Finalmente, los legisladores aprobaron el «Titulus Regius» y le otorgaron el título de Rey de Inglaterra.

¿Ricardo III realmente mató a sus sobrinos para ser rey?

Al convertirse en el nuevo rey de Inglaterra, Ricardo III recluyó en la Torre de Londres a sus sobrinos Eduardo V y Ricardo y se cree que, no conforme con eso, los mandó a asesinar para asegurar el trono. Sin embargo, no existen pruebas fehacientes de que realmente haya ocurrido así, pues aún hay muchas incógnitas en torno a la desaparición de los príncipes.

Los historiadores que sospechan de la culpabilidad de Ricardo III se sustentan en el libro de Tomás Moro, “La historia del rey Ricardo III” publicado en 1557. Según el autor, el rey Ricardo dio la orden de asesinar a sus sobrinos a su secuaz James Tyrrell, quien a su vez encargó la tarea a Miles Forest y John Dighton. Los hombres se colarían en sus habitaciones a medianoche, los envolvieron y los asfixiaron son su colchón de plumas y almohadas.

Testamentos y joyas

Recientemente, Tim Thornton, profesor de la Universidad de Huddersfield, descubrió un dato fascinante en el testamento de 1522 de Lady Margaret Capell. La adinerada viuda había dejado a su hijo una cadena “que era del joven rey Eduardo V”. Este inesperado hecho lo llevó a enterarse de que Lady Capell era cuñada de James Tyrrell, el principal secuaz del rey Ricardo y el posible responsable del asesinato de los niños.

El que las joyas de la víctima estén en manos de la familia del sospechoso principal, podrían probar que el monarca es el verdadero culpable, según Thornton. A esto también se le suma el hecho de que el rey no inició una investigación oficial sobre sus sobrinos desaparecidos. Si Ricardo III no los mató, seguramente querría saber quién lo hizo o encontrar a los pequeños, en caso de que estuvieran vivos.

No obstante, hay muchos investigadores que aseguran que, por el contrario, el hallazgo del testamento no prueba nada, ya que no es posible saber si, efectivamente, la cadena perteneció alguna vez al joven príncipe.

La reputación de un rey tirano

Ricardo III es a menudo recordado como un villano en la historia, en gran parte gracias a la obra de Shakespeare, quien retrató al rey como un ser monstruoso y ambicioso. Su reputación se vio empañada por las acusaciones de haber asesinado a sus propios familiares y por su papel en la violencia y el caos de la Guerra de las Dos Rosas.

Conclusión

El ascenso de Ricardo III al trono fue el resultado de una combinación de ambición personal, intrigas políticas y la eliminación de rivales familiares. Su reinado, aunque breve, dejó una huella imborrable en la historia de Inglaterra, convirtiéndolo en un símbolo de la traición y la lucha por el poder en un período tumultuoso. Su historia es un recordatorio de cómo la ambición puede llevar a decisiones fatales y a la pérdida de la humanidad en busca del poder.

