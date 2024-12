Un año más, los Windsor ya tienen casi todo preparado para disfrutar de la Navidad en familia. Unas fiestas muy especiales que celebrarán en familia en la finca de Sandringham y en las que participarán varios miembros de ¡La Firma’, entre ellos, los príncipes de Gales y sus hijos. El rey Carlos III invita a varios de sus familiares a pasar estos días en Norfolk y este año hay muchos motivos para reunirse y celebrar juntos, después de unos meses muy complicados marcados por la enfermedad del monarca y la de Kate Middleton. Además, también acudirán los hijos de la reina Camila.

Entre los invitados a las celebraciones se encuentran las dos hijas del príncipe Andrés, que nunca suelen faltar a esta cita. No obstante, según ha trascendido, este año la princesa Beatriz de York tenía la intención de viajar a Italia para pasar las fiestas junto a la familia de su marido. Iba a ser la primera vez que el matrimonio pasaba estos días en Italia, donde el padre de Edoardo tiene una espectacular propiedad. Parece que este viaje tendrá que posponerse de manera indefinida.

Beatriz de York posando en un acto. (Foto: Gtres).

Sin embargo, finalmente Beatriz no podrá viajar. Tal como se ha confirmado, los médicos le han recomendado que permanezca en el Reino Unido y que no haga viajes largos. La princesa está esperando su segundo hijo y, a pesar de que no se ha hecho ningún tipo de comunicado oficial, las últimas informaciones recalcan que los facultativos le han dicho que tiene que guardar reposo porque su situación es delicada. Precisamente por eso, Beatriz y su marido han decidido paralizar sus planes y permanecer en el Reino Unido, donde la princesa puede estar bajo supervisión médica. Una decisión que ha generado cierta alarma.

Ante esta situación, se espera que Beatriz y Edoardo estén presentes en las celebraciones familiares en Sandringham, como han hecho en otros años. La princesa y su marido compartirán la cena de Nochebuena y el almuerzo de Navidad con el rey Carlos III y su familia y estarán en el tradicional servicio religioso del día 25 en Norfolk.

Beatriz de York con su marido en París. (Foto: Gtres).

Por su parte, su hermana la princesa Eugenia ha sido invitada por los duques de Sussex para pasar las fiestas, pero según algunas fuentes, su intención es viajar a Estados Unidos más adelante, de cara a final de año. Sí que disfrutará de la Navidad junto a la familia de su marido, Jack Brooksbank.

La delicada situación de Andrés

Esto significa que el príncipe Andrés no contará con el apoyo de sus hijas en estas fiestas. El duque de York no viajará a Sandringham en Navidad ni pasará tiempo con su familia debido a las últimas polémicas que le han rodeado y que han puesto su reputación de nuevo en jaque. El príncipe permanecerá en su casa de Windsor, el Royal Lodge, y lo hará en compañía de su ex mujer, Sarah Ferguson. Fergie sigue siendo el mayor apoyo del hermano del rey en esta etapa tan convulsa para Andrés.