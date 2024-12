Los secretos de belleza de las mujeres de la realeza son uno de los temas que más interesan a la población general. Saber si se han hecho algún retoque o qué cremas o tratamientos se realizan son cuestiones que generan mucha curiosidad, sobre todo, en aquellos casos en los que los resultados son especialmente buenos. Como es lógico, la constante exposición de las royals genera una mayor presión para estar siempre perfectas, algo que afecta a su aspecto, tanto a nivel estético como en temas de vestuario. En algunos casos los secretos de belleza trascienden de la esfera privada, justo como acaba de ocurrir con la reina Camila.

La esposa del rey Carlos III no es una de las mujeres de la realeza que más destaque por su belleza o por su estilo, pero, al margen de esto, Camila también tiene sus trucos para tener el mejor aspecto posible. Ahora, algunos de estos trucos han salido a la luz gracias a unas declaraciones que ha hecho Deborah Mitchell, la encargada del cuidado de la piel de la reina desde hace casi dos décadas.

La reina Camila en un acto oficial. (Foto: Gtres).

A diferencia de otras royals, Camila siempre ha destacado por apostar por la naturalidad y por no optar por tratamientos invasivos, aunque esto no significa que no se cuide la piel. De hecho, tampoco sus maquillajes son muy sofisticados y no sorprende con el peinado, sino que lleva décadas con el mismo estilismo. Un detalle que va en consonancia con la permanencia de la monarquía y su capacidad para resistir a pesar del paso del tiempo.

Una alternativa al bótox

Deborah Mitchell ha contado en una entrevista a un conocido tabloide británico que la reina Camila no es muy partidaria del bótox y otros tratamientos similares, sino que prefiere apostar por alternativas naturales.

Según ha explicado la especialista al Daily Mail, la reina usa productos con veneno de abeja, que le dan un aspecto luminoso a su piel. El veneno de abeja tiene toxinas naturales que aumentan el flujo sanguíneo y estimulan la producción de colágeno y elastina, lo que se traduce en un efecto rejuvenecedor. Además es totalmente indoloro y ayuda a combatir algunas patologías de la piel, como la irritación, el acné y la rosácea.

Es importante resaltar que el veneno de abeja se obtiene mediante un proceso totalmente natural y que en ningún caso daña a los animales, algo que para la esposa del rey también es fundamental. Se extrae el veneno de una manera que no sea molesta para las abejas y se introduce en cápsulas para que luego pueda utilizarse en los diferentes productos y fórmulas.

Mitchell ha explicado que entre los productos que usa la reina Camila se encuentra una mascarilla cuyo precio alcanza los 400 euros y que tiene varias variantes. Además, la esposa del monarca acude con regularidad a un centro de belleza para someterse a un tratamiento de masaje facial profundo que ayuda a suavizar las líneas de expresión e hidrata la piel.