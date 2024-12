La soledad del rey Carlos III ante la lenta recuperación de Camila

Cabizbajo, paraguas en mano y sin apenas mirar a los reporteros que esperaban a en las inmediaciones de la iglesia de Santa María Magdalena de Norfolk. Hace unos días, el rey Carlos III acudió en solitario a un servicio religioso mientras se encontraba disfrutando de un descanso en Sandringham. Su esposa, la reina Camila, no estaba a su lado, como suele ser habitual en estas salidas privadas, así como en numerosos actos oficiales.

La consorte lleva varias semanas arrastrando una infección pulmonar de la que no termina de recuperarse y que está condicionando su agenda de manera considerable. Camila ha cancelado su presencia en varios compromisos, pero sí se ha dejado ver en otros, algo que indica que su situación no es especialmente grave. Sin embargo, los médicos están pendientes de su evolución. A sus 77 años, cualquier achaque requiere supervisión por parte de los facultativos, como es lógico.

La reina Camila en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La agenda limitada de Camila

La esposa del rey no estará en algunas de las citas de la visita de Estado del emir de Catar, que comienza el día 4 de diciembre. Al igual que la princesa de Gales, Camila solamente participará en actos puntuales, no en los mismos que Kate Middleton, para así no concentrar la presencia de ambas en las mismas citas. Por ejemplo, la princesa estará en la bienvenida oficial, mientras que la reina acompañará a Carlos III en la cena de gala. Será la última cena de estas características que acoja el Palacio de Buckingham antes de que comience la intensa reforma que se va a llevar a cabo en el edificio.

El rey Carlos III en un estreno. (Foto: Gtres).

Fuentes oficiales han confirmado que la reina necesita reposo y que por este motivo se ha restringido su presencia en varias citas. Desde Buckingham han aclarado que el diagnóstico de la reina no ha cambiado, pero que los médicos le han dicho que tiene que descansar para recuperarse del todo, algo que resulta algo complicado con actos intensos. De hecho, la presencia de Camila se ha evitado en compromisos al aire libre o de pie saludando a gente, que podrían hacer que se cansara más. Hay que tener en cuenta que en estos momentos las temperaturas en la capital británica apenas llegan a los 10 grados, lo cual no es muy recomendable para personas que se encuentran afectadas por enfermedades respiratorias.

El rey Carlos III en Sandringham. (Foto: Gtres).

El rey Carlos III, al pie del cañón

Mientras la reina Camila continúa adaptando su agenda a sus circunstancias de salud, el rey Carlos III ha estado en varios compromisos en solitario. Por ejemplo, en el estreno de la película Gladiator II en Londres, donde coincidió con varios de los protagonistas de la cinta. Tampoco estuvo acompañado por su esposa en los actos con motivo del Día del Recuerdo en Londres o en la tradicional Royal Variety, entre otras citas. A esto se suma la reciente visita a la iglesia en Norfolk, aunque se sabe que su esposa sí que estaba en Sandringham descansando. Ambos han regresado ya a Londres para recibir al emir de Catar.