Los grupos de WhatsApp y otros sistemas de comunicación forman ya parte del día a día de la mayoría de las personas. Se han convertido en una manera de hablar rápida y sencilla, inmediata. Por eso no es de extrañar que los miembros de la realeza también tengan sus propios chats. Por ejemplo, se sabe que los primos Windsor tienen uno, tal como reveló hace algún tiempo el yerno de la princesa Ana, Mike Tindall, pero también la familia de la reina Camila tiene un chat en una conocida aplicación de mensajería. Un grupo en el que, por cierto, no está la esposa del monarca.

Ha sido el hijo de la reina el que ha contado que Camila no está en este chat. Y la razón no tiene nada que ver con el hecho de que quiera o no estar, sino más bien porque el teléfono que en estos momentos tiene la esposa del rey no admite este tipo de aplicaciones. Según ha contado Tom Parker Bowles, en su familia utilizan la mensajería instantánea para estar en contacto de manera permanente, pero no tienen la posibilidad de incluir a la reina en el grupo.

La reina Camila con sus hijos. (Foto: Gtres).

La esposa del monarca carece de un dispositivo adecuado para comunicarse mediante este tipo de sistemas. Camila no tiene un teléfono moderno, a pesar de que podría comprarse uno sin ningún tipo de problema, sino que tiene un modelo de Nokia antiguo con el que está muy contenta. Un aparato que le permite hacer llamadas y recibir algunos mensajes de texto, pero poco más. Según el hijo de la reina, Camila prefiere este tipo de teléfonos porque le ofrecen una mayor seguridad.

En unas declaraciones al diario The Times, Tom Parker Bowles ha contado además que su madre tampoco tiene mucho tiempo para hablar, ya que está ocupada de manera permanente. «Está casi siempre trabajando, así que cuando llamo a mi madre pocas veces responde», ha dicho el hijo de la reina. Tom ha contado también que muchas veces se entera de dónde está a través de las noticias, como el resto del mundo, ya que localizarla es difícil. Por eso considera que no le sacaría mucho partido a un teléfono inteligente.

La reina Camila con sus hijos y Carlos III. (Foto: Gtres).

El citado medio asegura que por razones de seguridad nacional no se tiene mucha información sobre el tipo de dispositivos que utiliza la familia real en sus comunicaciones, ya que tienen que ser muy precavidos con estas cuestiones.

La Reina Isabel II tampoco era una apasionada de la tecnología, aunque sí que recibió algunas lecciones del príncipe Harry o de la princesa Ana, sobre todo, durante la pandemia. En el libro Elizabeth: An Intimate Portrait , el autor Gyles Brandreth explicó que, aunque la monarca sí que sabía cómo usar un teléfono, algunas cosas se le escapaban. Además, era muy estricta con respecto a cuándo sus nietos podían usar sus dispositivos. «Ella entendía cómo se enviaban mensajes de texto, aunque las aplicaciones la superaban un poco. Y no permitía que sus nietos llevaran sus dispositivos a la mesa del comedor bajo ninguna circunstancia», contó el escritor.