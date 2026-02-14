Castillo de Gormaz: la historia de la fortaleza califal más grande de Europa

Hay lugares que no necesitan presentación épica porque el propio paisaje ya hace el trabajo. El Castillo de Gormaz es uno de ellos. Se levanta sobre un cerro largo, seco y poderoso, dominando el valle del Duero como si todavía estuviera vigilando movimientos enemigos. Y no es exageración: durante siglos, lo hizo.

Estamos hablando de la fortaleza califal más grande de Europa. Sí, la más grande. Su perímetro ronda los 1.200 metros y cuando lo recorres entiendes que aquí no se construyó “un castillo más”, sino una declaración de intenciones. Piedra, estrategia y poder concentrados en lo alto de una colina soriana que, en la Edad Media, era frontera viva.

Porque el Duero no era solo un río bonito: era una línea caliente entre mundos.

El gran proyecto del Califato de Córdoba

El origen de la fortaleza se remonta al siglo IX, no obstante, su gran efervescencia se dio en el marco del siglo X. Fue en los tiempos del reinado del califa Al-Hakam II cuando la fortaleza, el castillo adquirió esas dimensiones casi desmesuradas que a día de hoy todavía resultan impactantes. En torno al 965 d.C, Gormaz se convirtió en uno de los elementos capitales del sistema defensivo andalusí.

El Califato necesitaba asegurar la Marca Media, ese enorme cinturón militar que protegía el corazón de al-Ándalus frente a los reinos cristianos del norte, especialmente León. Y para eso hacía falta algo más que una torre bien situada: hacía falta un monstruo defensivo.

La ubicación no fue casual. Desde lo alto del cerro se controla visualmente el curso del Duero y las rutas naturales que conectaban territorios. Era como tener una atalaya permanente. Si algo se movía en kilómetros a la redonda, desde aquí se veía.

Gormaz no era un castillo aislado, sino parte de una red estratégica junto a plazas como Medinaceli o Berlanga. Pero era el gigante del grupo.

Arquitectura que impone respeto

El Castillo de Gormaz no es compacto; es largo, extendido, casi serpenteante. Se adapta a la forma del cerro y lo abraza entero con una muralla sólida, reforzada por más de veinte torres. Caminar hoy por su recinto es una experiencia curiosa: no hay grandes palacios intactos, pero sí una sensación clara de escala, de ambición.

Uno de los puntos más interesantes es la famosa Puerta Califal. No es una simple entrada frontal: es un acceso en recodo, pensado para obligar al atacante a avanzar en zigzag mientras desde arriba lo tenían perfectamente controlado. Nada de dejar las cosas fáciles.

Este tipo de soluciones defensivas eran habituales en la arquitectura militar islámica, pero aquí se aplicaron a lo grande. El castillo estaba preparado para resistir asedios, alojar guarniciones amplias e incluso servir como base de operaciones ofensivas.

No era solo un refugio; era un centro de poder fronterizo.

Cuando la Reconquista pasaba por aquí

Durante los siglos X y XI, Gormaz fue protagonista constante de tensiones militares. Tener el castillo significaba dominar la zona. Perderlo, quedar expuesto.

En el año 974, una coalición cristiana intentó tomar la fortaleza. No lo consiguió. Las murallas cumplieron su función y demostraron que aquello no era una construcción simbólica, sino una máquina defensiva eficaz.

El lento declive

Cuando la frontera se desplazó hacia el sur, sobre todo tras la conquista de Toledo en 1085, el castillo empezó a perder su papel protagonista. La estrategia militar ya no giraba en torno al Duero como antes.

Mantener una fortaleza tan grande requería recursos. Y cuando dejó de ser esencial, su tamaño se convirtió casi en un inconveniente. Poco a poco, fue quedando en segundo plano.

Como ocurrió con muchas construcciones medievales, parte de sus piedras se reutilizaron en edificaciones cercanas. El abandono, la erosión y los siglos hicieron el resto. No hubo una destrucción espectacular; simplemente, el tiempo fue pasando.

Y, aun así, sigue en pie. No entero, pero sí lo suficiente como para entender su magnitud.

Gormaz hoy: piedra, viento y horizonte

Visitar el Castillo de Gormaz hoy es una experiencia muy distinta a la de otros castillos más “reconstruidos”. Aquí lo que impacta es el espacio. El viento. La amplitud.

El recorrido por sus murallas permite imaginar cómo funcionaba la defensa y por qué este lugar era tan codiciado. Desde arriba, el valle del Duero se abre como un mapa natural que explica por sí solo la elección estratégica.

No hay grandes salas decoradas ni torres perfectamente restauradas. Lo que hay es autenticidad. Ruina monumental, sí, pero ruina que habla.

En los últimos años se han realizado trabajos de consolidación para asegurar estructuras y facilitar la visita. Hoy es uno de los grandes atractivos patrimoniales de la provincia de Soria y una parada casi obligatoria para quien quiera entender la frontera medieval sin filtros.

Mucho más que un castillo

El Castillo de Gormaz no es solo una fortaleza antigua. Es la prueba física del poder que llegó a concentrar el Califato de Córdoba en su momento de máximo esplendor. Es también el reflejo de una frontera compleja, donde no todo fue batalla: hubo intercambios, contactos y transformaciones culturales profundas.

Su tamaño, su diseño y su historia lo convierten en una pieza clave para entender la Edad Media peninsular. No es exagerado decir que, durante décadas, quien controlaba Gormaz tenía una ventaja estratégica decisiva en el Duero.

