El pasado jueves 23 de diciembre, ‘Zapeando’ daba la bienvenida a un programa más de la temporada. Una nueva entrega donde el programa de laSexta ha hablado sobre algunas de las noticias más actuales y virales del momento. Uno de ellos estuvo protagonizado por el del hijo de Elsa Pataky y Chris Hemsworth, quien ha sido capaz de disparar una flecha y quitarle una botella de agua de la cabeza a su padre tras «63 disparos en la nuca».

Y es que, sin lugar a duda, la familia formada por Elsa Pataky y Chris Hemsworth se ha convertido en una de las más queridas por el panorama mediático. Una historia de amor que han ido consolidando año tras año y con la que también se han convertido en dos de los rostros más conocidos de la industria cinematográfica. Por ello, al ver dicho video, Dani Mateo no ha podido evitar confesar una «vergonzosa» anécdota que vivió recientemente con la actriz española.

«Yo pasé una cosa más vergonzosa con su mujer, con Elsa Pataky», ha comenzado señalando, provocando incertidumbre entre los colaboradores y el público presente en el plató. Y es que, al parecer todo ocurrió a raíz de la promoción de las Campanadas que el presentador dará este año junto a Cristina Pardo.

«Fui a hacerme las fotos de promoción de las Campanadas y me equivoqué, como es habitual en mí, de día y de sitio. Todo mal, pero como me conocieron… Les dije que venía a las fotos, y me dijeron ‘pasa, pasa’. Y de repente veo a una chica en tanga allí posando en un croma, y era Elsa Pataky. Quedé muy mal porque no reaccioné y me quedé ahí mirando», ha confesado.

Una anécdota de lo más inesperada que dejó a todos al borde de la risa. «Nadie me dijo nada. Lo vieron como normal». Pero, ante la duda de si de verdad era Elsa Pataky, Dani Mateo ha asegurado que «sí era ella porque lo pregunté allí».