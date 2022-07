Yulen Pereira: primeros planes tras ser expulsado de ‘Supervivientes 2022’

Los días para que Supervivientes 2022 llegue a su final están prácticamente contados. Muchos han sido los concursantes que se han despedido definitivamente de su aventura por las playas hondureñas, siendo Yulen Pereira uno de los más recientes. Una vuelta a España y a la rutina que el deportista está llevando a cabo con nuevos objetivos.

Aunque no ha podido llegar a la gran final del concurso, han sido más de 80 días los que el superviviente ha puesto a prueba su capacidad mental y física. Por ello, tras regresar a nuestro país, Yulen tenía muy claro cuál sería una de sus primeras paradas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yulen Pereira (@yulenpereira)

Tal y como se ha podido saber, Yulen Pereira ha acudido a su centro de belleza de confianza para someterse a un necesario cambio de look. Asimismo, también ha pasado tiempo junto a su familia, a quienes no veía desde que se adentró en el concurso. Pero, no han sido los únicos, el esgrimista también ha tenido un poco de tiempo para ir a comer con otro superviviente de ediciones pasadas.

Para ser más exactos, ha sido junto a Tony Spina, el novio de Marta Peñate. Ambos han disfrutado de una charla juntos, donde se han puesto al día. Por otro lado, en sus redes sociales, Yulen también ha querido compartir unas palabras con sus seguidores. «Es increíble como un concurso te puede cambiar el cuerpo y la mente, ha sido una experiencia única y maravillosa. Gracias por todo», escribió agradecido.

Eso sí, respecto a su futuro deportivo y en el amor, el exconcursante lo tiene muy claro, nada ha cambiado. «Voy a seguir con el deporte como voy a seguir con Anabel, eso no va a cambiar nada», aseguró. Palabras con las que ha dejado confirmado que su relación con la colaboradora de Sálvame no va a ser ningún impedimento en su vida como deportista de élite.