Yulen Pereira: ¿Cuántos kilos ha perdido tras su paso por ‘Supervivientes 2022’?

No es ningún secreto que Supervivientes 2022 se ha convertido en una de las ediciones que más ha dado de qué hablar en los últimos años. Uno de sus protagonistas, sin lugar a dudas, ha sido Yulen Pereira. El esgrimista no dudó un solo segundo en aceptar esta oportunidad para disfrutar de una de las experiencias más sorprendentes de su vida.

El pasado jueves, la audiencia de Supervivientes 2022 decidió que Yulen Pereira fuera el expulsado. Aun así, le quedaba una última carta por jugar: enfrentarse a una nueva votación junto a Marta Peñate. El domingo, en Supervivientes: Conexión Honduras, Ion Aramendi confirmó que la audiencia había decidido que el esgrimista fuera el nuevo expulsado de la edición.

Por lo tanto, Yulen Pereira ya se ha enfrentado a uno de los momentos más esperados por los exconcursantes del reality. ¿En qué consiste? En mirarse, por primera vez en semanas, al espejo. De esta manera, podrán ver su nuevo aspecto físico tras formar parte de esta aventura. Nada más verse, el esgrimista se quedó en shock: “¿Quién soy?”, se preguntó.

🪞 ¡MUY FUERTE! 🪞 Acompañamos a @yulenpereira en su reencuentro con el espejo 👀 ¡Ha perdido 18,7 kilos! 😱🔥 ¿Qué os parece? 🌴 #Supervivientes2022 Nos vemos esta noche a las 21:55h en @telecincoes 📺 pic.twitter.com/ntefE8g0cB — Supervivientes (@Supervivientes) July 12, 2022

El esgrimista, sin quitar la mirada del espejo, continuó hablando: “Qué miedo doy, tío. Dios Santo, ¡no soy yo!”. Por si fuera poco, el equipo de Supervivientes 2022 quiso preguntar a Yulen Pereira cuántos kilos creía que había perdido a lo largo de los 82 días de aventura: “Yo diría que he perdido entre 15 y 20 kilos”, señaló.

¡Y así fue! El esgrimista perdió nada más y nada menos que 18,7 kilos. Una cifra que se acerca a la de Kiko Matamoros, el anterior expulsado, que perdió 19,9 kilos. Sea como sea, lo cierto es que el actual novio de Anabel Pantoja ha llegado a España con mucha fuerza para afrontar todo lo que está por venir.

Aunque compañeros como Kiko Matamoros tienen claro que “la relación de estos dos tiene los días contados”, Yulen Pereira se sinceró al respecto con su compañera Marta Peñate, antes de abandonar el concurso: “Estoy preparado para todo, y para demostrar que lo que he vivido aquí es real. Sé que no va a ser fácil, pero yo he conocido aquí a una persona maravillosa y todo lo demás me da igual”.