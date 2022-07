Este martes las puertas del plató de Supervivientes 2022 se abrieron para recibir a Yulen Pereira. Tras haberse convertido en el nuevo expulsado definitivo, el deportista se reencontró con Arelys, su madre, en el plató. No obstante, a pesar de que su padre no pudo estar presente, sí que quiso dedicarle unas palabras por teléfono.

Aunque en un principio Yulen se mostró preocupado, al no entender por qué su padre no estaba en el plató junto a su madre, al comienzo de la llamada ya se quedó tranquilo, pues su padre le dejó claro que estaba muy orgulloso de su paso por el concurso.

«Quiero darte la bienvenida a España, a tu casa y felicitarte por tu cumpleaños. Quiero que sepas que me siento muy orgulloso de ti y del concurso que has logrado terminar. Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida, un hijo maravilloso que ha llenado mis días», comenzó diciendo el padre del deportista.

Sin embargo, el padre de Yulen también quiso hacer hincapié en su faceta como deportista y en que debía comenzar a prepararse para las Olimpiadas del 2024. Unas palabras tras las cuales, el joven quiso dejarle claro que sus prioridades no habían cambiado.

«Quiero que sepas que desde mañana vamos a empezar a prepararnos para la olimpiada. Sé que eres un deportista de muy alto nivel y tienes que demostrar que eres el mejor, el número uno, como siempre lo has hecho. Tu federación y el equipo están esperándote con los brazos abiertos, quieren que vuelvas», señaló su padre.

«Soy el Yulen de siempre y quiero que estés orgulloso de lo que he hecho, pero que voy a conseguirlo. Papá, no lo dudes, esto es pasajero, esto acaba ya y mi sueño es mi sueño y no ha cambiado y no pienses que ha cambiado. Solo quería que estuvieras orgulloso de mí, que voy a volver y que vamos a llegar hasta donde queramos y más. Tu como mi entrenador, como mi padre y yo como tu hijo, como el deportista que has formado, de aquí a París 2024 no tengas ninguna duda», zanjó.