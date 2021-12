‘La Voz’ llega a su final y el sábado 18 desvelarán quién es el ganador. El concurso musical de Antena 3, que a su vez está producido también por Boomerang TV, ha querido dar la sorpresa con sus invitados, y es que ya se han confirmado el grupo colombiano Morat o Manuel Carrasco entre otros.

Sin embargo, también contarán con un artista internacional que nadie se esperaba para este broche final: Ed Sheeran. El británico ha decidido acudir al plató del talent show español siendo esta una de sus pocas visitas en España, ya que no suele ser muy habitual en la televisión de nuestro país.

Malú será la única coach de ‘La Voz’ que no tendrá representante en la final, ya que ninguno de sus participantes consiguió hacerse con un hueco. Luis Fonsi contará con Carlos Ángel Valdés que ha conseguido llegar hasta aquí con la canción ‘Rise up’ de Andra Day. Por otro lado, Inés Manzano, del equipo de Pablo Alborán, lo logró con ‘Diamonds’ de Rihanna con ese chorro de voz que desprende.

La 3ª edición de #LaVozAntena3 ya tiene a sus 4 finalistas 💥. 🎤 Carlos Ángel (@LuisFonsi).

🎤 Julio (@AlejandroSanz).

🎤 Inés (@pabloalboran).

🎤 Karina (@AlejandroSanz). ¡El próximo sábado conoceremos a la voz de nuestro país! ✨ #LaVozSemifinal https://t.co/SrjsxswBPz pic.twitter.com/vnjLtssPXN — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) December 12, 2021

Por último, Alejandro Sanz cuenta con dos opciones en este tramo, y es que el cantante ha conseguido que dos componentes de su equipo lleguen hasta lo último del concurso. Por un lado, Julio Benavente lo hizo con ‘A puro dolor’ del grupo Son By Four y por otro, Karina Pasian consiguió realizar una gran interpretación del tema ‘I have nothing’ de Whitney Houston.

La temporada actual de ‘La Voz’ ha logrado obtener datos de audiencia muy buenos con un 16,5% de share y 1.818.000 en sus entregas de los viernes y sábados. Se enfrenta a los datos de la final de la temporada anterior con un 20,8% de share y 2.708.000 espectadores, pero teniendo el programa en días donde Antena 3 en esa franja horaria se sitúa por encima, ha elegido el sábado para la gran final y así poder conseguir un gran posicionamiento.