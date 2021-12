Elton John y Ed Sheeran dan la bienvenida a la Navidad con una canción que tiene todas las papeletas para convertirse en la canción estrella de estas fiestas. Los artistas presentan este viernes ‘Merry Christmas’, una colaboración muy esperada por sus fans.

Tal es la buena relación de ambos artistas, que finalmente han decidido unirse para hacer una canción, y en esta época del año, que mejor que una canción navideña.

Días antes de su lanzamiento, para promocionar ‘Merry Christmas’ Ed Sheeran y Elton John recrearon una de las escenas más famosas de la historia del cine navideño. La escena protagonizada por Keira Knightley y Andrew Lincoln en ‘Love Actually’.

MERRY CHRISTMAS ❤️

The Christmas collaboration we’ve been waiting for. Out tomorrow – set your reminders for the YouTube premiere at 8AM GMT 🎄https://t.co/zZRlRPdoNC@eltonofficial pic.twitter.com/uVXKPwMAyN

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) December 2, 2021