‘El Hormiguero’ terminó la semana con un invitado muy especial. El artista británico Ed Sheeran acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo disco ‘Equals’, siendo una de las primeras estrellas internacionales en pisar el plató de las hormigas tras la crisis sanitaria del Coronavirus.

El músico se mostró muy agradecido por la acogida que está teniendo su nuevo trabajo discográfico en España, un país en el que siempre se siente como en casa, y donde sus canciones siempre alcanzan los primeros puestos de las listas de éxitos.

Durante la entrevista en ‘El Hormiguero’, Ed Sheeran explicó que todos sus discos son un reflejo de su vida. “Yo creo que todos mis discos son un reflejo de donde estoy en cada momento. Mi primer disco era yo con 18 años, mi segundo disco era yo con 22 años, mi tercer disco era yo con 25 años y reflejan todas las cosas que van pasando en mi vida en cada momento. Y ahora, como un hombre de 30 años que está casado, tiene una hija y ha pasado el duelo por primera vez por la muerte de un amigo», explicó.

Además de presentar su nuevo disco, Pablo Motos se interesó por los nuevos proyectos del artista británico, que antes de que acabe el año, lanzará una nueva canción junto a uno de sus mayores ídolos musicales: Elton John.

“Íbamos a hacer una canción en el 2023″, comenzó explicando el artista. «Pero murió un amigo mío y me di cuenta de que la vida se acaba, así que pensé por qué no hacerla ya y la hemos grabado, sale en unas semanas», reveló.

Ed Sheeran también confesó el regalo que le hizo a Elton John por su último cumpleaños. «Elton tiene un sentido del humor bastante macabro y tiene dinero para comprarse lo que quiera. Quería regalarle algo que fuera realmente original. Tengo un amigo cantero, le encargué un pene de mármol gigante y se lo envié a Elton», confesó.

«Había tallado ‘Felicidades, cabrón’ y se lo mandé. Pero no tuve respuesta y me preocupé pensando que me había pasado, que le había sentado mal… De pronto me llamó y me dijo que le encantaba”, reveló el artista británico entre risas.

Durante la entrevista, Ed Sheeran también mostró su faceta más cercana, al hablar de la persona que ha cambiado su vida: su hija. El músico se deshace en elogios hacia la pequeña, de la que expresó que le gustaría que le recordarse como «No como estrella del pop, el mundo entero me ve así y yo quiero que ella me recuerde como papá».