Taylor Swift lanzó el pasado viernes su nuevo álbum ‘Red (Taylor’s Version)’. Un álbum muy esperado compuesto por un total de 30 canciones, en el que además de incluir las canciones del álbum lanzado en 2012, ha incluido algunas inéditas.

Tras su enfrentamiento con Scooter Braun por los derechos de sus canciones, la artista estadounidense ha vuelto a grabar todos sus discos, y no ha estado sola en el proceso, pues artistas con los que colaboró en su momento, como Ed Sheeran, han querido unirse al proyecto.

En el año 2012, Ed Sheeran y Taylor Swift sorprendieron al mundo con una colaboración muy especial, titulada ‘Everything has changed’. Y ahora, han grabado una canción inédita para el nuevo álbum de la artista, ‘Run’ que tal y como ha explicado el británico, se trata de la primera canción que escribieron juntos.

“Run es la primera canción que @taylorswift y yo escribimos juntos, y Everything Has Changed fue la segunda. Los volvimos a grabar para Red (Taylor’s version’) que salió hoy y son simplemente geniales. Es muy divertido volver a interpretarlos. Escucha el álbum completo en todas las plataformas y pasa un fin de semana increíble. Besos”, escribió Ed Sheeran en su cuenta de Instagram tras el lanzamiento del nuevo álbum de la artista.

Con este gesto no solo se vuelve a demostrar que Taylor Swift no está sola y que la mayoría de artistas apoyan su decisión de volver a grabar sus discos, para recuperar sus derechos, sino que además, se demuestra una vez más la gran amistad que mantiene con el músico británico.

Ed Sheeran y Taylor Swift llevan mostrándose su apoyo incondicional desde el comienzo de sus inicios en la música. Sus carreras musicales fueron creciendo exponencialmente a la vez, y ambos han pasado por etapas muy parecidas. Además, su similar manera de hacer y de entender música, su forma de componer y la complicidad que siempre han tenido, les ha llevado a volver a unir sus voces en este proyecto.

It never would have been possible to go back & remake my previous work, uncovering lost art & forgotten gems along the way if you hadn’t emboldened me. Red is about to be mine again, but it has always been ours. Now we begin again. Red (my version) is outhttps://t.co/ZUAWDuv4jL pic.twitter.com/Ji26KdOlWQ

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 12, 2021