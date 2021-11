‘Red (Taylor’s version)’ ya es una realidad. Este viernes 12 de noviembre ha visto la luz el esperado nuevo disco de Taylor Swift. Un álbum en el que la artista estadounidense ha estado trabajando durante el último año, que incluye un total de 30 canciones, 9 de ellas inéditas.

Se trata de un álbum muy esperado por todos sus fans, después de que la artista decidiera volver a grabar todas sus canciones tras su enfrentamiento con Scooter Braun por los derechos de su música.

En palabras de la propia artista: “Musicalmente y con respecto a la letra, Red se parece a una persona con el corazón roto. Descolocada, con un mosaico de sentimientos fracturados que de algún modo consiguen encajar. Feliz, libre, confundida, solitaria, destrozada, eufórica, salvaje y torturada por los recuerdos del pasado. Como si probase piezas de una nueva vida, entré al estudio y experimenté con diferentes sonidos y colaboradores”.

“Y, no sé si fue el hecho de vertir mis pensamientos en este nuevo álbum, o escuchar miles de voces, vuestras voces, coreando la letra en apasionada solidaridad con mi persona o si fue simplemente el tiempo, pero algo sanó en el ínterin. Esta será la primera vez que escuchéis las 30 canciones que tenían que haber formado parte de Red. Y fijaos, una de ellas dura incluso diez minutos» concluye.

It never would have been possible to go back & remake my previous work, uncovering lost art & forgotten gems along the way if you hadn’t emboldened me. Red is about to be mine again, but it has always been ours. Now we begin again. Red (my version) is outhttps://t.co/ZUAWDuv4jL pic.twitter.com/Ji26KdOlWQ

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 12, 2021