Violeta Mangriñán muestra su preocupación por su hija: «Me da miedo que algo no vaya bien»

La influencer Violeta Mangriñán se encuentra muy preocupada por el estado de salud de su hija, hace tan solo unos días anunciaba en sus redes sociales que Gala, su primera hija en común con Fabio Colloricchio, estaba con fiebre muy alta. Y todo por una infección urinaria. Es por ello que acudieron corriendo al hospital para descartar otras patologías.

«Al principio se iba a quedar ingresada dos días en el hospital con antibiótico en vena, pero finalmente nos han dejado volver a casa y le daremos el antibiótico nosotros allí», explicaba nada más volver del hospital. La pasada noche la pequeña la pasó entera sin dormir con mucho dolor de tripa y retortijones , la pareja ha decidido que si sigue así acudirán de nuevo al médico para ver que es lo que está pasando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Violeta Mangriñan (@violeta)

«Me da miedo que la infección esté yendo a más o que no esté yendo bien y no lo sepamos. Qué horrible es esto, de verdad», comentaba a sus seguidores. Ahora Violeta Mangriñán se encuentra muy angustiada al no poder pasar estos días al lado de su hija por motivos de trabajo. Sin embargo, el padre Fabio Colloricchio, está cuidando de ella y le va informando sobre cualquier avance o novedad que tenga.

«No obstante, si la volvemos a llevar y nos recomienda ingresarla, no dudéis ni por un momento que así será y que yo me volveré de Madrid pitando, gracias a Dios mi suegra y Fabio está con ella y me irán informando de todo», expresaba en sus historias de Instagram. Sus seguidores y amigos se encuentran muy preocupados y no paran de mandarle ánimos pues están seguros de que esto tan solo es un bache y pronto se pondrá bien.