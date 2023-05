‘Viernes Deluxe’ anuncia su invitado bomba para hoy, viernes 5 de mayo

Viernes Deluxe, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito en nuestro país. Cada semana, el equipo hace un gran trabajo para ofrecer a su audiencia los mejores testimonios de la actualidad de la prensa del corazón. Lo cierto es que siempre saben cómo acertar.

El pasado viernes 28 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de Viernes Deluxe. De esta manera, pudimos ser testigos de una de las entrevistas más esperadas. Yulen Pereira, exconcursante de Supervivientes 2022 y expareja de Anabel Pantoja, se sentaba para aclarar muchos puntos de su polémica entrevista, en la que anunció esta ruptura.

«Me he equivocado al decir que no me apetecía besar ni tocar a Anabel Pantoja», reconoció el esgrimista. Por si fuera poco, el programa contó con la presencia de Miriam, hija de Ginés Corregüela. La joven se enfrentó al PoliDeluxe, donde aclaró muchas cuestiones que, desde luego, no dejaron indiferente a nadie.

Yulen: «Yo no hago una entrevista en una revista para hacer daño a Anabel»#yulendeluxe — Deluxe (@DeluxeSabado) April 28, 2023

El invitado de Viernes Deluxe de esta noche

Después de mucha espera, por fin se ha resuelto el misterio de cada semana. El pasado jueves 4 de mayo, en el programa Sálvame, se dio a conocer la identidad del invitado bomba del programa de este viernes. Estamos hablando de uno de los personajes más polémicos de los últimos días.

¿A quién nos referimos? A Yaiza. Recordemos que la pareja de Ginés Corregüela comenzó a concursar en Supervivientes 2023 después de que la organización obligase a Gema Aldón a abandonar por cuestiones médicas. A pesar de haber estado varias semanas en Honduras, Yaiza terminó siendo expulsada disciplinariamente.

Al fin y al cabo, sus actitudes dejaron mucho que desear. Además, mientras ella estaba en Honduras, en diversos programas de la cadena salieron a la luz informaciones sobre su pasado que podrían marcar su vida para siempre. Por ese mismo motivo, Yaiza ha querido aceptar esta propuesta para aclarar todos y cada uno de esos datos. No te pierdas la nueva entrega de Viernes Deluxe esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.