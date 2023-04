‘Viernes Deluxe’: Carmen Borrego se sincera sobre las traiciones de Belén Rodríguez

Telecinco comenzó la semana con la emisión de una nueva entrega de Viernes Deluxe. Carmen Borrego fue una de las protagonistas de la noche, tras someterse al polígrafo de Conchita para responder a algunas cuestiones sobre su familia y su polémica con Belén Rodríguez.

No obstante, nada más comenzar el programa, Jorge Javier Vázquez compartió que Carmen Borrego se había negado a responder algunas cuestiones relacionadas con su familia. Por otro lado, aseguró estar cansada de escuchar distintas versiones de su conflicto con Belén Rodríguez, la que hasta hace unos meses era su amiga.

Lo primero que reveló en el polígrafo es que le constaba que Belén Ro fue la persona que filtró a Sálvame la comida que hubo en casa de su madre. “Tengo la certeza de que Belén llamó. Llamó delante de una persona, y los directores del diario nos lo contaron tanto a Terelu como a mí”, expresó.

“No he dicho, en ningún momento, que Belén haya ganado dinero a costa nuestra, porque no lo he dicho. Tampoco llamó a revista alguna, pero sí que llamó al programa de la tarde. Eso es una verdad como un templo”, aclaró Carmen Borrego en Viernes Deluxe.

«La llamada fue tal cual, Belén Rodríguez llamó a Sálvame y dijo que tenía un notición, que levantasen la escaleta y mandasen a las cámaras porque ella y Kiko Hernández iban a comer a casa de mi madre e iba a ir también Alejandra», añadió después de que el Maestro Joao cuestionase sus palabras.

Tras expresar que Belén Ro reveló detalles íntimos de su vida a sus compañeros, la hija de María Teresa Campos señaló que: “Me siento molesta y traicionada. Tampoco se ha preocupado por el estado de salud de mi madre en todo este tiempo”, expresó visiblemente molesta.