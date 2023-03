‘Viernes Deluxe’: la viuda de Bernardo Pantoja interrumpe el polígrafo de “Pinocho”

Telecinco comenzó el fin de semana con la emisión de una nueva entrega de Viernes Deluxe. El programa recibió la visita de Luis «Pinocho», el supuesto hijo de Bernardo Pantoja, que acudió para someterse al polígrafo de Conchita para demostrar que todo lo que había contado era la verdad.

A pesar de todas las verdades que dijo Pinocho, el programa de Telecinco recibió una llamada de Junco, la viuda de Bernardo Pantoja, para dar su versión de los hechos. «A mí Bernardo nunca me dijo que él era su hijo», afirmó durante la llamada.

Jorge Javier Vázquez preguntó a Junco si era cierto que Bernardo Pantoja le dijo a Luis que era su hijo, pero ella lo negó. “Nunca. Él, a mí, nunca me ha dicho eso. No lo sé, no he visto lo que ha dicho anteriormente, no estaba viendo la tele”.

No obstante, el polígrafo de Conchita confirmó que Pinocho decía la verdad cuando contó públicamente que antes de fallecer, su supuesto padre biológico le propuso hacer una exclusiva en una conocida revista para anunciar públicamente que él era su hijo.

¿Propusiste en alguna ocasión a Bernardo Pantoja someterse a las pruebas de paternidad de manera legal? Sí. Verdad #polipinocho — Deluxe (@DeluxeSabado) March 25, 2023

Junco aclaró que ella no había invitado a Luis a que fuera al hospital, sino que “fueron dos veces a mi casa, que subió con su amigo, pero al hospital yo no le he invitado nada… porque no quería. Está mintiendo. Por favor, Luis, yo contigo… te quiero, pero no mientas por favor”.

Tras la llamada de Junco al programa, Pinocho relató que la viuda de su presunto padre «ha llamado porque en mes y medio la echan de su casa y tiene miedo, no quiere que le echen. No ha llamado por voluntad propia», declaró en Viernes Deluxe.

“Del tema que ha hablado Junco no voy a hablar porque yo he estado en el hospital y sí he estado, hay imágenes. ¿Qué he subido dos veces a su casa? Por Dios, ¡si me habéis cogido cuarenta!”, reaccionó el invitado a las palabras de Junco.