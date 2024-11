No es ningún secreto que Víctor Elías y Ana Guerra se han convertido en una de las parejas más bonitas y consolidadas de la industria de la música. No solamente destacan por ser dos excepcionales compositores y músicos, sino que también son grandes personas. Los dos se encontraron en la vida casi por casualidad y, desde entonces, no se han separado. Hace prácticamente un mes, el madrileño y la canaria se dieron el «sí, quiero». Lo celebraron por todo lo alto, rodeados de seres queridos, familiares y, cómo no, de los actores de Los Serrano y los ex concursantes de OT 2017. Sin duda, una de las cuestiones que más llamó la atención de esta boda es que no hubo alcohol. Algo que extrañó a muchos de los invitados y, como no podía ser de otra manera, también a varios colaboradores de televisión que comentaron la noticia en sus respectivos programas.

Pero, como todo en esta vida, esta decisión también tiene un porqué. El propio Víctor Elías, tras el lanzamiento de su último libro titulado Yo sostenido. Historia de un juguete casi roto, ha dado a conocer un gran número de detalles de su vida. Por si fuera poco, también ha desvelado muchos datos hasta ahora desconocidos respecto a su boda con Ana Guerra. Entre otras tantas cuestiones, el que fuese actor en Los Serrano confesó que echó mucho de menos a su madre en ese día tan especial: «La echamos mucho de menos, tanto la familia como amigos suyos que vinieron a la boda y, bueno, sé que se lo hubiera pasado genial». A pesar de esa sonada ausencia en una fecha tan señalada, Víctor ha reconocido que la muerte de su madre le ha permitido ver la vida con mucha más positividad: «Lo que recuerdo de mis padres es desde una parte muy bonita. Todo pasa y todo se perdona».

En la charla con los compañeros de Europa Press, el músico quiso sincerarse respecto a la gran conexión que siente aún con sus padres: «Siento que están conmigo, sí, sí. Siento que están conmigo más que nunca ahora, en cada pasito que doy». Fue entonces cuando el ya marido de Ana Guerra quiso explicar el verdadero motivo por el que se decidió que no hubiese alcohol en su boda con la cantante canaria. Y todo como consecuencia de las adicciones que tuvo en el pasado.

«Bueno, no era 100% sin alcohol, sino que lo que no había era alcohol duro. Me parecía un poco romper mis valores si dejaba que la boda fuera otra cosa, ¿no?», comenzó diciendo Víctor Elías, y añadió: «La verdad que es una cosa que luego los invitados agradecieron mucho y yo también, ¿no? Nos evitamos confrontaciones que a veces provoca el alcohol, por desgracia, que no hubo».

Víctor Elías se sincera sobre su adicción a las drogas: «Mi error fue…»

En una charla con los compañeros de TardeAR tras el lanzamiento del mencionado libro, el músico no tuvo reparos a la hora de reconocer cómo, a raíz de su madre, él también acabó cayendo en «esa misma piedra»: «Al final, ni siquiera una piedra tan grande que tienes a tu lado hace que tú no caigas en ella. Al final terminas cayendo en ella y entiendes intentar salir de un mundo así».

Lejos de que todo quede ahí, en esta entrevista, el marido de Ana Guerra reconoció que esta durísima etapa de su vida comenzó tras haber puesto punto y final a su paso por Los Serrano: «Tenía como 21. Mi error fue que me despreocupé completamente de lo que yo estaba sintiendo en el momento. Pero no cuando empezaron las adicciones, sino desde que era muy pequeño».