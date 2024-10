Ana Guerra hace una inesperada confesión: «Rechacé cantar ‘SloMo’ y se la ofrecieron a Chanel»

Ana Guerra ha pasado por el plató de El Hormiguero después de la visita de Luis Tosar y Carolina Yuste. La cantante canaria está de estreno de su nuevo disco, titulado Sin final, en el que mezcla los sonidos electrónicos con el pop en una nueva evolución de su música y lanza un mensaje en el que intenta convertir las heridas en fortalezas. Pero la invitada no solo está viviendo un gran momento por la parte profesional, ya que está contando los días para su boda con Víctor Elías, que se celebrará a finales del mes de octubre en Madrid. Algo por lo que ha dicho que está más nerviosa por la celebración que por la salida de su disco.

Sobre el significado de su disco, Guerra ha explicado que «es una forma de decirle a todo el mundo que, aunque todo sea negro durante una época, se sale siempre». Motos ha destacado que le recuerda a la música de los años 80, algo que ella misma ha confirmado. «Sí, vuelven los ochenta, gracias a Dios. Vuelven en la moda y en la música y yo, como fan de Luis Miguel, estoy feliz, el vinilo también me encanta por eso», ha celebrado la ex concursante de OT 2017. En él hay también una colaboración con Chenoa, participante de la primera edición de Operación Triunfo y de la que la propia Ana era fan, por lo que ha podido cumplir un sueño de su infancia. «Chenoa era mi favorita. Cuando David Bisbal la dejó, yo, como niña, no lo entendía, era mi relación idílica», ha comentado.

En la parte musical, Pablo Motos ha querido sacar a la luz un asunto que no todo el mundo conoce y que solo los más fans de Ana Guerra y en el mundo de la música se sabía, como es que rechazó participar en el Benidorm Fest con la canción SloMo. Su negativa sirvió para que se buscase a otra artista, siendo Chanel -curiosamente ex pareja de Víctor Elías- la que acudiese al festival y se convirtiese en representante de España en Eurovisión.

«Sí, es cierto. Me llegó esta propuesta y la rechacé porque estaba intentando ir por otro camino musical y dejar de lado el reguetón y la música urbana. Puedo decir que yo jamás lo hubiera hecho mejor que Chanel, estoy superorgullosa de ella», así lo ha confirmado.

Solo quedan unas semanas para la boda de Ana Guerra

Capítulo aparte ha merecido su boda, que llegará en solo unas semanas y que será Fran Perea, compañero y amigo de su futuro marido, el que oficie la ceremonia. No ha desvelado si la reina Letizia acudirá, ya que ha sido invitada por la pareja debido a que es prima segunda de Víctor. La madre del actor y músico, Amelia, era prima hermana de Jesús Ortiz, padre de la reina.

La invitada de El Hormiguero también ha contado que al principio no tenía mucha confianza en su futuro marido, ya que se conocieron gracias al mundo de la música debido a fue uno de los candidatos a tocar en su gira de conciertos para encargarse de la dirección musical, algo que hace con otros muchos shows de otros artistas.

«No le aguantaba. En una audición a ciegas le elegí al escuchar sus arreglos sin saber quién era. Le tenía asociado a Los Serrano y no confiaba nada en él como músico, gran error por mi parte», ha admitido Ana. Pero con el tiempo las relación entre ellos mejoró tanto que ahora están a la espera de casarse en solo unos días: «Empezamos a trabajar juntos y no nos entendíamos, teníamos visiones muy diferentes, luego cambió la cosa».