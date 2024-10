Tras la comentada entrevista al piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto del lunes, El Hormiguero sigue recibiendo a personajes famosos en el plató, siendo los actores Carolina Yuste y Luis Tosar los que se han sentado este martes para hablar de La infiltrada, la nueva película que protagonizan y que está dirigida por Arantxa Echevarría. La historia cuenta la vida de una agente de policía que se infiltró durante años en la banda terrorista ETA y que consiguió con su información ayudar a la detención de numerosos etarras y para evitar atentandos en todo el país. Pese a la dureza de lo que cuentan, los dos invitados también han tenido oportunidad de contar anécdotas divertidas del rodaje, como el que ocurrió durante la grabación de una escena en la que se pelean entre ellos, algo que seguro llamará la atención de los espectadores que vayan a los cines a verla a partir del viernes 11 de octubre.

Yuste es la que se mete en el papel de esta agente que decidió sacrificar parte de su vida para mejorar la de todos los españoles, algo que le hizo ponerse en peligro y que ahora tenga que mantener su identidad oculta para el resto de su vida para poder vivir tranquila. «Me encantaría haberle podido preguntar qué le hizo renunciar a su vida y meterse en ese personaje durante ocho años. Estoy convencida de que parte del personaje se quedó en ella para siempre, hay que tener en cuenta que fueron 24 horas al día durante ocho años viviendo infiltrada», ha dicho la actriz, que no ha podido conocer a la mujer que interpreta, lo que ha complicado el proceso para meterse en el personaje.

Tosar, por su parte, se mete en el papel de un policía que se ganó el apodo de ‘El inhumano’ y que tuvo el trabajo de preparar a la infiltrada para esta complicada misión, aunque en este caso sí que pudo conocerle y que le contase bien el proceso que vivió. «Parece ser que no era muy amigo de dormir ni de descansar y tampoco dejaba que sus compañeros lo hicieran. Yo le he podido conocer y nos ha ido contando la historia desde su punto de vista», ha recordado ante las cámaras de Antena 3.

La mujer en la que está basada esta película no ha tenido contacto con ninguno de los miembros del equipo, decisión que se entiende para no desvelar su identidad y que siga siendo secreta. «Sabemos que se le hizo llegar el guion, pero no sabemos más. Es una persona que sigue en activo y que ha querido rehacer su vida desde cero», ha contado Carolina, que desvelado que para desconectar en algunos momentos de la dura trama que tenía el guion decidió ver el documental de David Bisbal.

Una escena demasiado realista

Tanta pasión le pusieron los actores a la grabación de La infiltrada que Pablo Motos quiso saber si una de las escenas llegó a ser tan realista de lo que parece. «Hay un momento en el que te mete una hostia y digo ‘se la ha pegado de verdad’. Me parecía demasiado bien hecha», ha dicho el presentador, a lo que su invitada le ha reconocido que el golpe «fue de verdad», pero que era algo que ya tenían pactado de antes los dos actores y el equipo de rodaje.