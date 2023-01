Verónica Romero se pronuncia sobre el distanciamiento entre Rosa López y Chenoa

La amistad entre Rosa López y Chenoa siempre ha sido objeto de debate. Pero, tras las recientes declaraciones de la intérprete de Cuando tú vas sobre la que fue su compañera en Operación Triunfo, no es de extrañar que vuelvan a estar en el foco de la polémica. Por ello, Fiesta contó el pasado 31 de diciembre con la presencia de Verónica Romero en el programa.

La cantante y exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo se sentó junto a Emma García para dar su opinión al respecto. «Estaba Rosa un poco enfadadilla con lo que se está diciendo de Chenoa, ¿no? ¿Tú tienes relación con Rosa?», le preguntó la presentadora.

Verónica Romero se pronuncia sobre la polémica entre Rosa y Chenoa: «Álex Casademunt nos unía mucho» #FiestaT5 https://t.co/lHDsIVCdVu — Fiesta (@fiestatelecinco) December 31, 2022

«Yo sí que tengo relación con Rosa, aunque, para ser sincera, ahora mismo no tenemos tanto contacto, pero yo creo que son cosas del momento, no es que haya pasado nada malo, pero por afinidad o momentos de la vida, cada uno crece en su camino», declaraba la cantante. Al respecto, y a pesar de las especulaciones, Verónica Romero solo tenía buenas palabras para Rosa López.

«Para mí Rosa fue un regalo en la academia, fue una amiga. Luego yo me separé, me fui a Estados Unidos y empecé sin llevar mochilas de aquí. Luego vino el reencuentro. Y yo no quise entrar en el grupo de WhatsApp, yo quería verles, quería hablar con ellos y reencontrarme con mi pasado. Y con Rosa tuve una conversación muy bonita», comentó.

Asimismo, Verónica Romero no quiso concluir su paso por el programa de Telecinco sin recordar a uno de sus compañeros de la academia, Álex Casademunt. «Álex unía mucho. Nos unía mucho a todos», declaró la artista. Unas palabras con las que dejaba claro que el artista, a pesar del paso de los años, fue un gran pilar en la vida de todos sus compañeros.