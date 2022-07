Rosa López: el “zasca” a Chenoa tras no haberla invitado a su boda

La boda de Chenoa y Miguel Encinas se ha convertido en uno de los acontecimientos que más está dando de qué hablar en los principales medios de comunicación. Tras tener que retrasar el enlace por la pandemia del Covid-19, la pareja contrajo matrimonio el pasado 17 de junio en Mallorca. Un evento al que su amiga Rosa López no fue invitada.

Desde que la boda tuvo lugar, mucho se ha especulado sobre el verdadero motivo por el que la cantante no incluyó en su lista de invitados a varios de sus compañeros de Operación Triunfo, siendo Rosa una de ellos. Sin embargo, la ganadora de la primera edición del talent show musical de TVE ha roto su silencio y ha dado su opinión al respecto.

«Tengo que decir al respecto que estaba preciosa, que la quiero muchísimo y que yo con verla feliz, esté cerca o lejos, ya está. Se me pone un nudo en la garganta porque veo que me preguntáis mucho pero le tenéis que preguntar a ella», comenzó diciendo Rosa López a los compañeros de prensa durante la presentación de Elvis.

Pero esas no han sido sus únicas declaraciones sobre la boda. La cantante ha confesado que «le he dado la enhorabuena, somos amigas». Todo ello sumado a que ha querido dejar muy claro que «le hubiera gustado ir» . «Cada uno tiene que hacer del día de su boda el mejor de su vida, como quiera y eso es respetable. Pero es verdad que me ha dado envidia de los compañeros que han ido», ha sentenciado.

Después del revuelo que se ha armado sobre la boda de Chenoa, Iván Reboso ha desvelado en Ya son las ocho el verdadero motivo de la ausencia de Rosa entre los invitados. «Rosa es una persona que cuando necesita promoción profesional pide ayuda pero luego se olvida de los demás y eso es algo que a Laura no le gusta, si no está para lo malo tampoco va a estar para los momentos felices», comentaba el colaborador.

«Rosa siempre desaparece cuando tiene pareja, cuando tiene una gira, cuando tiene nuevo disco», añadió. Una actitud que, según lo que comentó Iván Reboso, habría motivado a Chenoa a tomar la decisión de no invitarla a su boda.