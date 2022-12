Rosa López confirma sus problemas con Chenoa: “podría haber sido más diplomática»

Rosa López despide uno de los mejores años de su vida rodeada de gente que la quiere como su pareja Iñaki García a quién ella considera como su marido. Además, tiene por delante muchos proyectos tanto personales como profesionales en el año que entra y ha aprovechado la ocasión para hablar de su relación con Chenoa.

La cantante se convirtió como ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, en esa época sus compañeros del programa fueron Manu Tenorio, David Bisbal, Chenoa y muchos artistas más que seguro que conoces. Durante la academia Rosa y Chenoa se convirtieron en mejores amigas y desde ese momento hasta ahora la relación de amistad seguía existiendo.

Rosa López canta la verdad de su amistad con Chenoa en medio del conflicto. Fuente: (20 minutos). pic.twitter.com/tpbiuIuTAf — Show España (@ShowEspana) December 28, 2022

Los rumores comenzaron cuando se conoció que Rosa no era una de las invitadas a la boda de su amiga, un tiempo después Chenoa aparecía en una rueda de prensa donde pronunciaba unas duras palabras: “Rosa López no es mi amiga, es mi compañera”, unas declaraciones que no le sentaron nada bien y que según la granadina lo pasó muy mal: “Me puse mala, caí con fiebre. Creo que Chenoa podría haber sido un poco más diplomática, tiene cabeza para eso”, expresaba ante la sorpresa de todos.

“Lo que dijo Chenoa no hacía mucha falta, pero si ella lo siente así, yo lo respeto porque la quiero mucho. No quiero crear mierda de una amiga porque yo sí la considero amiga y sé cómo es. Ella y yo hemos hablado tras la polémica y hemos estado juntas en un cumpleaños privado. No voy a decir lo que dijimos, pero está todo bien, nos tenemos mucho cariño, pero no me río de lo que ha pasado”, opinaba la cantante sobre la polémica generada.

“Ella, Gisela y Natalia tienen más roce, se ven más, Yo a mi madre no la veo todos los días y no por eso soy mala hija, no pasa nada. Que yo sepa entre nosotros no ha habido rivalidades ni nada”, decía con un tono un tanto irónico.