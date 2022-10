‘El Hormiguero’: Chenoa se sincera, como nunca, sobre su historia de amor con su marido

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. En esta ocasión, el programa recibió la visita de Chenoa. La artista presentó su nuevo proyecto, Tómatelo menos enserio, un nuevo late night de Europa FM, que conduce en la emisora desde el pasado 13 de octubre.

«Es un proyecto muy chulo y que me hace muchísima ilusión porque siempre he tenido proyectos y a algunos les tienes más o menos cariño, aunque a todos les tratas con amor, pero en este caso es como si volviera a estudiar, a aprender… Tengo un equipo que me trata muy bien, que me quiere mucho, que me guía bien…», expresó la invitada.

«Es muy divertido porque es una charla y algo que me ha pasado muy curioso es que yo siempre he sido entrevistada, pero ahora estoy de escuchante y me está haciendo muchísima ilusión preguntar, hilar bien la conversación…», añadió.

Durante su paso por El Hormiguero, Chenoa no solo habló de trabajo. La cantante abrió su corazón para compartir parte de su historia de amor con su marido, Miguel Sánchez Encinas, con el que se casó el pasado mes de junio.

Chenoa contó que lo suyo había sido un flechazo, y que lo primero que le llamó la atención fue su voz. «Yo había quedado a cenar con amigos y él de repente entró hablando con mi amigo y me gustó mucho su voz. Y cuando le vi dije: ‘¿Perdona?’. E hice una cosa muy guay, porque le habían sentado enfrente de mí y yo le puse el papel para que se sentara a mi lado», ha reconocido.

La artista explicó que: «Tardo mucho en dar un beso a una cita porque soy muy lenta, me da mucha vergüenza y también es verdad que me gusta mucho la conquista de la charla. A mí una charla me parece muy atractiva. A mí, si eres muy guapo y todo bien pero no hay charla, vamos mal».

«Nos tomamos un café y yo, para hacerme un poco la entendida, le dije: ‘Tú no te preocupes que yo entiendo todo porque me he visto todas las temporadas de Anatomía de Grey. Y sé suturar, cauterizar y no sé qué’. Y me dijo: ‘No se dice cauterizar’. Y le dije: ‘¡Huy, qué horterada! Habéis quitado el término’. Y es cierto que no se dice cauterizar, se dice un toque», explicó la artista entre risa.