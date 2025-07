‘El verano en que me enamoré’: ¿cuándo se estrena la temporada 3 de la serie de Prime Video?

Han pasado exactamente dos años desde que los fans de El verano en que me enamoré disfrutaron del último episodio de la producción. La popular ficción juvenil se ha convertido en una de las más vistas por los suscriptores de Prime Video en los últimos años. Pues, cada vez son más las personas que han caído rendidas ante la historia de Jenny Han, la cual está basada en su exitosa saga de libros. Una trama de romance donde el público ha tenido la oportunidad de conocer la vida de Belly, una joven cuyo destino cambia por completo durante sus últimas vacaciones de verano. Pues, se verá envuelta en un trío amoroso con dos de sus amigos: Conrad y Jeremiah.

Hasta la fecha, la serie ha presentado un total de 2 temporadas, las cuales han sacado a la luz 15 episodios. Una serie de entregas que no han dejado indiferente a nadie y que no han puesto el broche final a esta historia. De hecho, todavía quedan un par de cosas por contar. Pues, al igual que hay un tercer libro de la saga literaria, también habrá una tercer temporada. El desenlace de una de las ficciones juveniles que más ha sido comentada en redes sociales. Pues, no es fácil resistirse a los encantos de sus protagonistas. Por ello, la gran pregunta que los fans de la serie se están haciendo es la misma: ¿quién será el gran amor de Belly? ¡ALERTA SPOILERS!

Como los fans de la serie pudieron ver en el capítulo final de la temporada 2, Belly prioriza su bienestar. Debido a ello, la joven decide pasar sus días junto a Jeremiah debido a que considera que la apoya más en ese sentido. Sin embargo, aunque ya haya elegido, su corazón sigue estando dividido. Por lo tanto, todavía hay presencia de ese triángulo amoroso que tanto ha marcado su vida.

La protagonista ha decidido irse a España para seguir con sus estudios y lo hace con Jeremiah como su mayor apoyo. Pero, a pesar de todo, tiene

la certeza de que Conrad aún siente algo por ella. Por lo tanto, y conociendo al joven, la posibilidad de una reconquista queda abierta en esta nueva temporada.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de ‘El verano en que me enamoré’?

Tal y como se ha comunicado de manera oficial, la temporada final de El verano en que me enamoré llegará a la plataforma de Prime Video el próximo 16 de julio. Un estreno muy esperado que, al igual que ya sucedió con sus anteriores temporadas, emitirá cada semana un nuevo episodio. Por lo tanto, será imposible hacerse una maratón de los últimos capítulos de la serie.

Asimismo, se ha informado que la temporada 3 está compuesta por un total de 11 episodios. Teniendo en cuenta que se emite una entrega cada semana, el desenlace de El verano en que me enamoré está previsto para el día 17 de septiembre. Una fecha muy curiosa, pues tiene lugar unos días antes del final oficial del verano.