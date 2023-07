‘El verano en que me enamoré’: ¿dónde se rodó la exitosa serie de Prime Video?

Prime Video se está consagrando como la plataforma ideal para las adaptaciones literarias, de eso no cabe duda. Una de sus grandes apuestas ha regresado a su catálogo de la mano de su segunda temporada y el recibimiento por parte de los espectadores no ha podido ser mejor. Y es que El verano en que me enamoré sigue despertando muchas pasiones entre los suscriptores.

El pasado viernes 14 de julio la plataforma de streaming publicó los tres primeros episodios de la ficción, dejando a todos con la miel en los labios. Ahora, el resto de capítulos serán publicados cada semana. Pero, las ansias del público por conocer más detalles de esta maravillosa historia no se han hecho de esperar. Por ello, te contamos todo lo que necesitas saber sobre su lugar de rodaje.

Unas de las grandes peculiaridades de El verano en que me enamoré son, sin lugar a dudas, sus preciosas localizaciones. Pues, tal y como se ha podido saber, la producción se rodó casi íntegramente en Carolina del Norte, en los Estados Unidos.

De hecho, hay escenas donde se pueden apreciar lugares emblemáticos de la zona como la ciudad costera de Marblehead, cerca de Boston, también en Massachusetts. Otra de las zonas grabadas fue la antigua torre de vigilancia de la Wilmington Cape Fear Pilots Association, en Southport.

Asimismo, otro de los lugares de rodaje fue la casa de la playa de Susannah. Para ser más precisos, el equipo de la ficción recurrió a una villa situada en Porters Neck Plantation, un barrio privado en Wilmington. A ellos se suman lugares como El Cape Fear Country Club de Wilmington, el muelle Crystal Pier, Fort Fisher State Historic Site en Kure Beach, Pleasure Island, entre otros.