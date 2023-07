‘El verano en que me enamoré’: ¿habrá temporada 3 de la serie de Amazon Prime Video?

Ha llegado el verano y en Amazon Prime Video lo saben muy bien. Por ello, la plataforma de streaming ha lanzado en su catálogo la nueva temporada de una de las producciones más vistas del pasado 2022, El verano en que me enamoré. La ficción juvenil que arrasó a nivel internacional y que nace de la saga literaria de Jenny Han.

Este pasado viernes 14 de julio los suscriptores volvieron a recibir con los brazos abiertos la historia de Isabel (Lola Tung), conocida como Belly por sus seres queridos. Nuevos episodios donde las emociones han estado a flor de piel y en los que se han presentado también a nuevos personajes.

Dicen que lo mejor tarda en llegar y eso es lo que ha ocurrido con la segunda temporada de El verano en que me enamoré. Por ello, y tras ser partícipes de la continuación de su historia y los numerosos sucesos inesperados que han tenido lugar, no es de extrañar que los suscriptores estén deseosos de saber si habrá o no una tercera entrega.

Al respecto, hasta la fecha, se desconoce que los altos cargos de la plataforma de streaming hayan dado luz verde a una nueva temporada debido a que todavía es muy pronto. Pero, si tenemos en cuenta los grandes datos obtenidos con la primera y el enorme revuelo causado en redes sociales con la segunda, así como lo acontecido en el capítulo final, no es una idea tan descabellada.

Además, cabe señalar que la saga literaria de Jenny Han está compuesta por un total de 3 libros. La última entrega de la colección ha sido bautizada como Siempre nos quedará el verano y fue publicada en el año 2011. Por lo tanto, si la Amazon Prime Video continúa apostando por la historia, como hasta ahora, la respuesta a una temporada 3 sería positiva.