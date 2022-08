‘Veo cómo cantas’ confirma su invitada estrella para hoy viernes 19 de agosto

Veo cómo cantas, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más sigue sorprendiendo en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia acertó de lleno con este formato que, pase lo que pase, no está dejando absolutamente indiferente a nadie.

Este viernes 19 de agosto tendremos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de Veo cómo cantas. En esta ocasión, Ruth Lorenzo, Josie y El Monaguillo estarán muy bien acompañados. ¿El motivo? Se ha confirmado quién es la artista que estará junto a ellos en este programa: nada más y nada menos que Ainhoa Arteta.

La soprano no ha dejado pasar la oportunidad de formar parte de esta segunda temporada de Veo cómo cantas, un divertido programa perfecto para ver en familia. Su objetivo, recordemos, es descubrir si los participantes son cantantes profesionales o son impostores. Entre los 9 nuevos concursantes, encontramos desde una auxiliar de vuelo hasta un arqueólogo, pasando por una directora de hotel y una peluquera. ¿Quiénes lograrán engañar a los asesores?

Cada viernes #VeoComoCantas es una fiesta en @Antena3com 🥳🙌 canten genial o no tan bien 😄 Visita nuestra web para ver los mejores momentos de cada programa. 📲 https://t.co/nNm1cbpmKF pic.twitter.com/btUsYvCf25 — Veo cómo cantas (@VeoComoCantas) August 17, 2022

Sea como sea, no es ningún secreto que contar con Ainhoa Arteta para esta edición ha sido un tremendo acierto. Ella no ha sido la única invitada de esta segunda temporada, pero sí ha sido una de las más especiales. Recordemos que la cantante no está pasando por su mejor momento a nivel personal, por lo que este programa le ha servido de desconexión.

Eso es exactamente lo que Veo cómo cantas produce, a su vez, a los espectadores. La noche del viernes está reservada para Manel Fuentes, Ruth Lorenzo, Josie y El Monaguillo, así como para todo el equipo que hay detrás. Todos ellos siempre ofrecen su mejor versión para lograr su mayor objetivo: hacer disfrutar al público.

Y lo logran, semana tras semana. ¿Qué tal se le dará a Ainhoa Arteta descubrir si los participantes son cantantes o farsantes? ¡Ya queda menos para descubrirlo! No te pierdas la nueva entrega de esta segunda temporada de Veo cómo cantas, esta noche a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.