Manel Fuentes se sincera sobre los peores cantantes que ha conocido

A partir de las 22.10 horas podremos disfrutar de la segunda temporada del aclamado show de Atresmedia, Veo cómo cantas. Sin duda alguna, uno de los rostros más reconocibles de este programa es Manel Fuentes, el cómico y periodista será el presentador de este divertidísimo programa. También tendremos como asesores a personajes de la talla de Ruth Lorenzo, Josie y El Monaguillo, los cuales tendrán la tarea de ayudar a los participantes a encontrar a los impostores.

El Diario de Sevilla ha querido ahcerle una entrevista al Manel Fuentes, el cual se ha pasado por la redacción de este periódico para no dejar indiferente a ningún lector con sus respuestas.

En primer lugar, ha querido remarcar la ilusión que le hace poder estar en esta nueva temporada de Veo cómo cantas, ya que es un programa que bajo su punto de vista permite que las familias puedan divertirse juntas desde el salón de sus casas, algo que a el le hace especial ilusión.

¡Estamos tan de los nervios como nuestro @JosieTwitteando! ✨ Lo de esta noche va a ser pura FANTASÍA. 🎤👀 #VeoCómoCantas https://t.co/xd9sPiQIaC pic.twitter.com/GekkxMNmDW — Veo cómo cantas (@VeoComoCantas) July 29, 2022

Ha hablado de una de las innovaciones fundamentales en el entramado del programa, “El playback desafinado es una de las principales novedades. Hay menos pistas y los concursantes no tienen comodines. También el equipo de asesores cuenta con más experiencia, con lo cual, cuentan con más opciones de dar con los impostores.” Ha querido decir sobre este asunto.

Ha querido alejarse también de la posibilidad de trabajar en algo que no sea el entretenimiento, según ha podido contar, se encuentra muy enfocado en esta faceta televisiva, y de momento no se ve realizando ninguna otra tarea que no sea esta.

Por último, ha querido anunciar que estará en Torrelavega dando un cocnierto con su banda tributo a Bruce Springsteen. También ha comentado quien es su opinión, el que peor ha cantado diciendo que Recuerdo a Los Chunguitos cantando La puerta de Alcalá que lo hicieron tan mal que no pudieron cobrar los derechos de autor de Víctor Manuel.”